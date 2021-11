Pour sa huitième édition, en plein mois du véganisme, le Festival végane de Montréal (FVM) aura lieu gratuitement et en ligne le 6 novembre.

Marissa Groguhé La Presse

Le site web et la page Facebook de l’évènement seront des lieux de découvertes pour tous les curieux du mode de vie végane.

On y mettra en lumière les avantages du véganisme pour les animaux, la santé et l’environnement. Des conférences de presse, un panel et des démonstrations culinaires sont à l’horaire.

Sébastien Kardinal (auteur culinaire et youtubeur), Chef Alexis, Christian Ventura (Sushi Momo, Casa Kaizen) et Zébulon Vézina (Pâtisserie Zébulon) seront du volet culinaire et feront découvrir aux festivaliers les dessous de leurs cuisines.

La chanteuse et créatrice de contenu Raphaëlle Roy est la porte-parole de ce huitième FVM. Ayant elle-même adopté une alimentation végétalienne depuis des années, et maman d’une petite fille elle aussi végane, l’ambassadrice fera partager son expérience, notamment dans une entrevue présentée sur le site du FVM.

Les conférences et le panel permettront d’aborder toutes sortes de thèmes liés au véganisme, de l’agriculture végétale à la mode en passant par l’intersectionnalité dans le mode de vie végane, notre rapport aux animaux ou à l’environnement.