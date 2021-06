La boulangerie Le pain dans les voiles, qui compte trois succursales (Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Montréal), vient de lancer une nouvelle initiative enthousiasmante sous la forme d’un projet de récupération de pertes alimentaires.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

L’endroit collabore avec la Ferme Jac Mi Inc, qui nourrit ses cochons avec du pain de la veille, cochons ensuite transformés en jambon, bacon et saucissons par la boucherie Porcmeilleur et la charcuterie Au Cochon Vaudois.

Trois nouveaux produits ont donc été lancés dans cette foulée, parfaits pour une sortie en pique-nique. Un sandwich jambon beurre « revisité » avec du fromage emmental et du beurre Dijon, un délicieux et étonnant pain saucisson au vin rouge et des saucissons enfarinés.