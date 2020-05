Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Marie Allard

La Presse

Gruau-frigo, canneberge-érable

Yumi Organics

8,99 $ pour 6 sachets (330 g)

Promesse : « Ces gruaux-frigo fournissent 24 % de la valeur quotidienne recommandée de fibres, 8 g de protéines [sans compter le lait] et moins de 6 g de sucre par portion individuelle », dit Yumi Organics.

Réalité : Tout cela est vrai. Faits au Québec, ces sachets de gruau à manger froid (on les prépare la veille en ajoutant du lait, des fruits et des noix) sont une chouette découverte. « La liste d’ingrédients est courte, avec des ingrédients naturels, indique Jaimie Yue, nutritionniste chez Nutrivie santé. Le sucre vient vers la fin de la liste, contrairement aux autres marques de gruau aromatisé. »

La bonne teneur en fibres et en protéines de ce gruau est super au petit-déjeuner. « Ce sont deux nutriments qui peuvent nous aider à être rassasiés pendant plusieurs heures après un repas », explique la nutritionniste. Bref, « c’est un excellent choix de gruau », résume-t-elle.

Canneberges séchées tranchées, sans sucre ajouté

PHOTO FOURNIE PAR FRUIT D’OR Canneberges séchées tranchées, sans sucre ajouté

Patience Fruit & Co

5,99 $ pour 142 g

Promesse : « Source très élevée de fibres, sans arôme artificiel ou agent de conservation, convient au régime paléo », dit Patience Fruit & Co.

Réalité : Préparé par Fruit d’Or à Villeroy, au Québec, ce produit biologique contient quatre ingrédients : des canneberges (évidemment !), des fibres solubles de dextrine de tapioca, de la glycérine et de l’huile de tournesol. « C’est vrai qu’il n’y a pas d’agents de conservation ajoutés », note Catherine Clément-Dumas, nutritionniste chez ÉquipeNutrition.

C’est l’ajout des fibres de tapioca qui vient « fortifier agréablement » en fibres alimentaires ces canneberges, indique Catherine Clément-Dumas. Et comment : une portion d’un quart de tasse fournit 20 g de fibres.

Bien moelleuses, ces canneberges sans sucre ajouté sont à inclure dans les recettes de muffins et de biscuits. En collation, les mélanger à des noix permet « de varier les saveurs et d’assurer un meilleur rassasiement », suggère la nutritionniste.

Boulettes de veau assaisonnées Famille Fontaine

PHOTO FOURNIE PAR FAMILLE FONTAINE Boulettes de veau assaisonnées Famille Fontaine

6,62 $ pour 454 g

Promesse : « Découvrez notre gamme prête à cuire composée de produits frais, faciles à faire et contenant un maximum de cinq ingrédients », dit Famille Fontaine.

Réalité : Produites au Québec, ces boulettes prêtes à cuire sont effectivement pratiques et satisfaisantes. « Elles contiennent seulement des ingrédients simples, qu’on retrouverait dans son garde-manger », indique Jaimie Yue, nutritionniste. Ces ingrédients sont : veau, eau, farine de riz, assaisonnement et sel.

La teneur en protéines — 18 g pour trois boulettes (105 g) — est bonne. « La teneur en sodium est un petit peu élevée, remarque la nutritionniste. Mais si on ne sale pas beaucoup les accompagnements du repas, comme les féculents ou les légumes, ça reste un très bon choix, surtout pour dépanner. Si on n’a pas le temps ou l’énergie de cuisiner, garder ces boulettes dans le congélateur est intéressant. » Avis aux travailleurs de secteurs essentiels qui ne comptent plus les heures — et aux parents épuisés par le télétravail…

Pastilles miel et eucalyptus

PHOTO FOURNIE PAR GRANDMA’S FOR BEES Pastilles au miel et à l’eucalyptus

Grandma’s For Bees

3,99 $ pour 80 g

Promesse : « Les Honey Drops de grand-mère sont fièrement fabriqués au Canada », dit Grandma’s For Bees.

Réalité : Faites de sucre, de miel du Québec, d’arôme d’eucalyptus, d’arôme de menthe et de menthol, ces pastilles sont un bon choix. Il n’y a « aucun agent de conservation, additif ou colorant ajouté, ce qui assure une belle qualité naturelle », estime Catherine Clément-Dumas. L’agent actif présent pour soulager les maux de gorge est le menthol — comme dans plusieurs autres pastilles. La différence ? Il s’agit d’un produit local, fait au Québec.