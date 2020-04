(Ajaccio) L’Indication géographique protégée (IGP) du kiwi de Corse a été officiellement reconnue par l’Union européenne cette semaine, a annoncé l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao).

« L’IGP consacre une production existante liée à un territoire et lui confère ainsi une protection à l’échelle européenne », rappelle cet établissement public sous tutelle du ministère de l’Agriculture dans un communiqué, en précisant que la Commission européenne a enregistré mardi le cahier des charges pour cette IGP.

« Le kiwi de Corse est le deuxième kiwi français à recevoir une IGP, après le kiwi de l’Adour en 2009 », précise l’Inao.

Le fruit a pour particularité d’être cueilli à la main, à maturité optimale et ne subit aucun traitement chimique de conservation après récolte. Il est issu de la variété Hayward et se caractérise par un goût sucré, légèrement acidulé, tendre et juteux en bouche. Il est dodu, ferme, à la chair verte et brillante, précise l’institut.

La production du kiwi de Corse est localisée sur 39 communes du département de la Haute-Corse, principalement dans la plaine orientale de l’île.

L’IGP « Kiwi de Corse » tire ses caractéristiques des conditions climatiques et du savoir-faire en arboriculture fruitière de la Corse qui se caractérise par des « vergers de petites tailles, une fertilisation raisonnée, une irrigation maîtrisée et de faibles rendements ».

Le kiwi de Corse est produit sur 173 hectares par 25 producteurs et 800 tonnes ont été récoltées en 2019. Cette culture a débuté au début des années 1970.

Les fruits et légumes représentent 26 % de la production agricole corse derrière le vin, qui en représente 39 %. La Corse est la première région française productrice de clémentines (98 % de la production nationale) et d’amandes (27 % de la production nationale).