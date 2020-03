Lufa recrute et limite ses paniers

La direction des Fermes Lufa a dû « prendre la décision difficile » de limiter ses abonnés à un panier de produits alimentaires par semaine. L’entreprise cherche aussi à recruter du personnel.

Émilie Côté

La Presse

« Nous avons supprimé l’option d’un second panier et les paniers-cadeaux, et nous avons créé une liste d’attente pour les nouveaux abonnés puisque nous ne pouvons pas prendre de commandes additionnelles pour le moment », explique-t-on dans un courriel envoyé aux abonnés.

Les livraisons aux points de cueillette sont aussi suspendues. Il faut recevoir sa commande à domicile ou aller la chercher aux bureaux des Fermes Lufa à Saint-Laurent.

L’entreprise a un manque criant de personnel. « Nous avons besoin d’aide. Nous recherchons de toute urgence de nouveaux membres pour se joindre à notre équipe voulant prêter main-forte », indique une offre d’emploi qui circule sur les réseaux sociaux.

Les gens intéressés peuvent écrire à hr@lufa.com