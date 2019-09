Je mange local et bio : nos fermiers à l’honneur

Si l’on mange si bien dans plusieurs restaurants québécois, c’est d’abord et avant tout grâce à la pléiade de petits producteurs d’ici qui les approvisionnent, jour après jour, en légumes et autres fins produits locaux et, souvent, bio.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Du 17 au 19 septembre, le Réseau des fermiers de famille, un regroupement propulsé par Équiterre, qui vend ses produits sans intermédiaire aux consommateurs, met ses restaurants et chefs partenaires de l’avant, avec l’évènement Je mange local et bio.

Une carte permet de géolocaliser les restaurants qui cuisinent avec les aliments biologiques et locaux des fermes maraîchères, d’élevage et des vignobles d’un peu partout au Québec.

Ayez à l’œil ceux qui affichent une icône orange : ils serviront pour l’occasion un plat mettant en vedette les produits locaux.

Une belle façon de découvrir de nouveaux endroits qui soutiennent les fermiers d’ici et l’agriculture biologique !

> Consultez la page Facebook de l’évènement