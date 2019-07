Sur les rayons

Marie Allard

La Presse La Presse Suivre @AllardMarie Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments, toutes les quatre semaines.

Gamme Soirée sushi Aki Sushi Prix variés : 8,99 $ pour 100 g de saumon coupe sashimi, 19,99 $ pour 225 g de thon en cubes, 5,49 $ pour 240 ml de sauce Agrumes fusion, etc. Promesse « Avec sa gamme Soirée Sushi, nous vous assurons qualité et fraîcheur pour une soirée sushi parfaite ! », indique Aki Sushi. Réalité C'est vrai, ces produits permettent de préparer rapidement, à la maison, un bol poké ou un sashimi. Aki Sushi, une entreprise québécoise qui compte 100 comptoirs à sushis dans des épiceries, propose une gamme bien pratique de poissons, crevettes, caviars et sauces vendus au rayon poissonnerie chez Metro. Nous avons testé le thon en cubes et le saumon coupe sashimi, délicieux après une décongélation rapide. Le thon yellowfin porte le logo du programme de conservation Ocean Wise, tandis que le saumon atlantique a celui de Best Aquaculture Practices. Ces produits sont intéressants, « entre autres parce que ça encourage les gens à consommer plus de poisson », estime Mélanie Paradis, nutritionniste. Or, les bienfaits des poissons - surtout les gras - ont été « démontrés à maintes reprises », ajoute-t-elle. Attention « de modérer les quantités de caviar et de sauce utilisées, puisqu'on peut facilement atteindre des quantités de sodium importantes », nuance la nutritionniste. Une portion de 30 ml de sauce Agrumes fusion comble près de 40 % de la quantité maximale de sel qu'un adulte devrait consommer par jour.

Agrandir Chai biologique équitable espresso Four O'Clock PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Chai biologique équitable espresso Four O'Clock 4,99 $ pour 16 sachets ou 35,2 g Promesse « Séduits par l'idée de marier thé et café, nous avons repoussé les limites pour vous offrir le meilleur des deux mondes ! », dit Four O'Clock. Réalité Cette version du « dirty chai », qui combine café et thé, ne déçoit pas les attentes. En latté (obtenu après avoir fait infuser deux sachets dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes, puis en ajoutant du lait chaud), c'est savoureux et énergisant. Le parfum des épices (poivre noir, clous de girofle, gingembre, cannelle) reste délicat. « La liste d'ingrédients est intéressante, puisqu'elle ne contient aucun additif alimentaire ou agent de conservation », note Emmanuelle Dumoulin, nutritionniste chez ABC clinique santé. « Le mariage du thé noir et du café et la présence de différentes épices dans cette boisson offrent l'avantage de nous exposer à une variété d'antioxydants, indique-t-elle. Ceux-ci protègent les cellules de notre corps contre les radicaux libres, assurant de nombreux bienfaits pour la santé, dont la prévention des maladies cardiovasculaires et de certains cancers. » Préparé à Saint-Bruno-de-Montarville avec des ingrédients importés, ce thé peut aussi se boire sans lait, avec modération (il contient de la caféine).

Agrandir Trempette aux cajous et poivrons rouges rôtis Le Choix du président PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Trempette aux cajous et poivrons rouges rôtis Le Choix du président 3,99 $ pour 200 g Promesse « À base de plantes », indique Le Choix du président. Réalité Cette agréable nouveauté ne contient, en effet, aucun produit animal. Elle est d'abord faite de poivrons rouges grillés, de noix de cajous et d'huile de canola. La liste d'ingrédients est « longue, mais simple », analyse Mélanie Paradis, nutritionniste. On n'y trouve que deux additifs alimentaires : de l'acide citrique et du chlorure de calcium. Est-ce un bon achat ? « Oui, surtout si on la compare à une trempette plus riche en gras et plus calorique, de type trempette aux épinards, répond la nutritionniste. Le fait qu'elle est faible en gras saturé et en sodium en fait un choix ntéressant. »

Agrandir Love Mmmorsels au chocolat au lait Félix & Norton PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE