Quatre aliments à découvrir sur les rayons

Marie Allard

La Presse La Presse Suivre @AllardMarie Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments, toutes les quatre semaines.

Sauce BBQ sauvage de Morille Québec 5,99 $ pour 350 ml Promesse : « Morille Québec est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la cueillette, la transformation et la distribution de produits forestiers non ligneux (PFNL) : champignons, plantes et fleurs sauvages & fruits nordiques. » Réalité : Cette sauce barbecue préparée à Chicoutimi contient effectivement des chanterelles, un produit forestier. « Ce qu'on veut quand on achète une sauce barbecue, c'est la liste d'ingrédients la plus courte possible, en évitant le sirop de glucose-fructose », conseille Émilie Richard, nutritionniste chez Les Chèvres de montagne, une communauté d'événements de plein air pour femmes. Comme elle ne contient que des ingrédients classiques (pâte de tomate, mélasse, sucre, vinaigre, etc.), cette sauce de Morille Québec passe le test. Ça n'en fait évidemment pas un aliment nutritif. « Sa valeur nutritive est comparable à celle d'autres sauces barbecue sur le marché », évalue Émilie Richard. C'est donc une sauce locale, pas ultratransformée, tout de même très sucrée et salée. Triscuit minces croquants biologiques, originaux avec sel de mer

Agrandir Triscuit minces croquants biologiques, originaux avec sel de mer, 4,99 $ pour 184 g PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

4,99 $ pour 184 g Promesse : « Fait de 3 ingrédients simples », dit Christie. Réalité : C'est vrai. Ces craquelins biologiques ne contiennent que trois ingrédients : blé à grains entiers, huile végétale et sel de mer. « C'est très bien, trois ingrédients prononçables ! », souligne Elisabeth Thifault, nutritionniste à Québec. Une portion de 10 craquelins (20 g) n'est ni trop salée (elle fournit 5 % du maximum de sodium à consommer par jour) ni trop grasse (5 % du maximum de lipides). C'est donc un bon choix de craquelins, à déguster lors de vos prochains pique-niques. À noter : il s'agit d'un produit importé, pas optimal si on préfère acheter local, observe la nutritionniste. Mélange énergie Pause moka

Agrandir Mélange énergie Pause moka, 1,99 $ pour 35 g PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

1,99 $ pour 35 g Promesse : « Faites à base de noix entières, de graines et de canneberges séchées, ces collations sont une source d'énergie et vous donneront une petite erre d'aller pour poursuivre vos occupations ou activités préférées ! », dit Patience fruit & Co. Réalité : Ce mélange de canneberges, de chocolat noir à 70 % de cacao, de noix entières, de fèves de soja rôties et de café moulu préparé au Québec est un délice. « C'est un beau produit, observe Émilie Richard. Quand on regarde la liste d'ingrédients, on les connaît tous. » Un sachet de 35 g est une source de protéines et de fibres, mais aussi... de sucres (12 g). « Comme c'est dense en énergie, c'est une bonne collation lors d'une journée de randonnée, suggère Émilie Richard. Pas au quotidien. » En collation, une quantité de noix équivalente au creux d'une main est suffisante, indique-t-elle. Yogourt biologique avec agrumes et cardamome au fond

Agrandir Yogourt biologique avec agrumes et cardamome au fond, 3,79 $ pour 325 g PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE