Cohabiter... avec des barbecues

Des promoteurs, comme Prével, préfèrent laisser aux copropriétaires le choix d'autoriser ou non les barbecues sur les balcons. Les appareils ne sont donc pas spécifiquement prohibés dans la déclaration de copropriété.

« Notre approche est assez démocratique, indique David Deschênes, directeur, conception et innovation, chez Prével. On laisse les copropriétaires décider. Cela peut se faire en amont ou un peu plus tard, selon l'expérience des membres du conseil d'administration qui se forme. Au sol et sur les terrasses, c'est plus souvent accepté. Au Lowney, où les unités sont plus petites et les balcons sont rapprochés, les copropriétaires ont voté contre.

"Dans la phase signature des Bassins du Havre, la phase III, où la clientèle est un peu plus expérimentée et les unités sont plus grandes, on sentait que ce serait voulu. On a prévu des entrées de gaz pour les barbecues. Les balcons sont plus spacieux, et la distance entre les balcons est plus grande."

Des grillades au chalet urbain