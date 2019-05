Le quiz des aliments: le quiz de Ricardo

La réponse se trouve dans Le quiz des aliments, que vient de faire paraître Ricardo aux éditions Auzou.

Ce petit livre à reliure spiralée contient plus de 500 questions, des défis et des faits insolites, classés en trois catégories (facile, moyen et difficile).

On y apprend qu'il faut 30 minutes pour avoir un oeuf d'autruche cuit dur et que l'ouvre-boîte a été inventé quelques décennies après la boîte de conserve (avant, les gens utilisaient un marteau et un couteau pour ouvrir les conserves).

Parfait pour meubler les trajets en voiture (quoique ça risque d'ouvrir l'appétit des passagers).

P.-S. : On classe les viennoiseries en ordre croissant, bien sûr !

Le quiz des aliments, textes de Ricardo Larrivée et de Nathalie Desjardins, illustrations de Jacques Laplante, éditions Auzou. Dès 5 ans.