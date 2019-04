Des produits alimentaires se distinguent aux prix SIAL

Trois produits alimentaires ont reçu un prix SIAL Innovation - et un quatrième a reçu un prix Espoir - ce matin à Toronto, où se déroule le Salon international de l'alimentation (SIAL) du Canada. Voici quatre aliments qui se distinguent par leur originalité.

Prix Or

Ces faux pains à hamburger sont composés de farine d'amande, de protéine de graines de citrouille, de lait de coco, etc. Ils conviennent aux gens qui suivent un régime cétogène, paléo, sans gluten, sans céréales et/ou végétalien. Même les omnivores peuvent en manger ! Pour votre prochain barbecue inclusif.

Pâte à biscuit comestible sans cuisson Yummy Dow (Québec)

Ce produit vient combler un besoin irrépressible : celui de manger la pâte crue, lors de la préparation de biscuits. Dans ce cas, la gourmandise est sans danger, puisque cette pâte à biscuits est végétalienne (sans oeufs potentiellement contaminés par la salmonelle) et que la farine utilisée est traitée thermiquement (pour éviter la présence d'E. coli). Il est aussi possible de faire cuire la pâte, pour les amateurs de desserts plus classiques.

https://www.facebook.com/yummydoh/

Prix Bronze