Quatre aliments à découvrir sur les rayons

Graines de caméline

2,99 $ pour 70 g

• Promesse

« La graine de caméline est appréciée pour son goût, ses arômes et son apport nutritif remarquable qui en font un superaliment », dit Oliméga.

• Réalité

La caméline n'est pas une cousine du chameau. C'est une plante crucifère (apparentée à la moutarde), aux petites fleurs jaunes. Ces graines, produites et emballées par Oliméga à Saint-Édouard, en Montérégie, fournissent des oméga-3 (1,5 g par portion de 15 g), des protéines (4 g) et des fibres (4 g). Est-ce un superaliment ? « Si un aliment non transformé est un superaliment, on peut dire oui, répond Elisabeth Thifault, nutritionniste à Québec. Il faut toutefois garder en tête que c'est un ensemble de bonnes habitudes alimentaires que nous devrions viser. » À elles seules, ces graines ne feront pas de miracle. On peut les manger dans un smoothie, sur du yogourt, en croûte sur du poisson, saupoudrées sur une salade, etc.

