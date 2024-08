C’est autour de Menaud, ce personnage créé par l’écrivain Félix-Antoine Savard, que se déploie la gamme de spiritueux et de bières de la distillerie du même nom. L’établissement de La Malbaie a trouvé dans l’un des joyaux de la littérature québécoise le plus beau des prétextes pour alimenter sa philosophie et la création de ses alcools, qui sont autant d’odes au terroir.

Sur la terrasse de Menaud, les tables à pique-nique se remplissent peu à peu de clients venus siroter une bière fraîche ou un apéro dans un contexte devenu gourmand. Depuis le début de l’été, la distillerie et brasserie bonifie son offre d’un service alimentaire éphémère, qu’elle assure grâce à la collaboration de traiteurs locaux comme la buvette forestière Oui, Oui et Confit Épicerie-buvette.

Le site, établi dans une zone industrielle sur le chemin qui mène au parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, s’est entouré de végétaux. S’y greffe un terrain de pétanque d’où l’on sirotera l’un des produits maison dans une ambiance guillerette. À l’intérieur, le décor est sobre et contemporain, et exhibe son laboratoire. On en oublierait facilement une identité forgée dans le patrimoine et le terroir, si ce n’est que les récits d’avant sont moins volatiles que les vapeurs d’alcool.

La question s’impose assez vite : qui est ce fameux Menaud ? On sera toujours prêt à vous donner la réponse sur place, car le héros de Menaud, maître-draveur, dont la trame se tisse dans les paysages et l’histoire de la région, est aussi la muse de la distillerie.

Publié en 1937, en pleine montée nationaliste, ce roman du terroir raconte la lutte de son personnage pour préserver l’intégrité des terres qu’il vénère. Menaud vivra sa révolte jusqu’à la folie. La distillerie dresse la ligne avant – à la douce ivresse et aux quelques embruns que procurent ses produits artisanaux inspirés des terres de Charlevoix.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La terrasse extérieure sert des repas depuis l’été dans sa benne alimentaire.

Ce que veut Menaud

Il y a six ans, Enrico Bouchard a cofondé la distillerie et brasserie Menaud avec l’idée de créer des produits à l’image de la région. « On s’est questionnés sur les façons de la mettre en valeur. Menaud est devenu une évidence. Il est l’entité qui plane au-dessus de nous et qui chapeaute toutes nos décisions. »

L’entrepreneur général et ingénieur de formation s’éclipse volontiers derrière ce personnage romanesque qui guide chaque création. « Menaud avait peur des empiéteurs, des Anglais, des gens qui venaient acheter des terres dans Charlevoix pour en tirer profit. Il est un protecteur de la région et à l’image de nos grands-pères d’ici. »

Dans cette optique, se procurer un alcool neutre d’ailleurs devenait inconcevable : Menaud l’aurait vivement contesté ! La distillerie est ainsi devenue la première au Québec à produire son alcool de base, du grain au goulot. Minimalement filtrée pour conserver un goût doux et fruité, cette toile vierge est à l’origine de tous ses spiritueux.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Enrico Bouchard, copropriétaire de Menaud

L’idée, c’était de prendre la région, puis la mettre dans notre bouteille. Enrico Bouchard, copropriétaire de Menaud

C’est dans les champs de L’Isle-aux-Coudres, caressés par l’air salin du Saint-Laurent, que poussent le blé et le seigle qui entrent dans la confection du produit. À la distillerie, ils sont broyés, mélangés à l’eau de la rivière Malbaie, puis mis à fermenter. S’y marient ensuite les saveurs issues de la flore et de l’agriculture locales, qui donnent leur caractère distinct aux alcools de Menaud.

Dans l’Apéritif, on aurait normalement utilisé l’orange, donne en exemple Enrico Bouchard. La distillerie a plutôt misé sur un assemblage d’argousier, de camerise, d’épine-vinette et d’absinthe, pour recréer la chaleur et l’amertume typiques des aperitivi italiens. « Ici, on se fie au passé et à Menaud pour écrire le présent. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Antoine Delorme, distillateur et gestionnaire de la qualité, dans la distillerie et brasserie attenante à la boutique de Menaud

Le passé au présent

La distillerie brasse également 25 bières aux personnalités affirmées : des légères, comme la Grisette, à la Griotte extra-forte. Pour conserver leur caractère artisanal, elle les fabrique en petits lots et en fonction des récoltes.

Il n’y a d’ailleurs pas que les bières qu’elle brasse : il y a aussi les idées ! En constante recherche d’innovation, Menaud bouscule volontiers la tradition. Elle explore les goûts et mélanges inusités, et sort du lot avec sa facture sobre et élégante.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MENAUD Les classiques de Menaud

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MENAUD Menaud brasse 25 bières au caractère affirmé.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MENAUD Menaud donne une deuxième vie aux aromates utilisés pour parfumer son gin, avec ce mélange d’herbes et d’épices. 1 /3





En bouteille ou en canette, ses produits arborent la même simplicité et, toujours, cette attention aux détails. Sous les spiritueux, on verra, gravés dans le verre, quelques extraits de la fresque littéraire qui chapeaute la distillerie. « Regarde comme c’est beau » [c’est comme la prunelle de tes yeux], affiche l’Absinthe. « Délivre la liberté captive en toi », lit-on plutôt sous la bouteille de gin. Pour laisser toute la place aux produits et à leur histoire, un seul est mis en valeur sur l’étiquette et résume la nature ou l’ingrédient-vedette : Gin, Vodka, Camerise, Génépi, Rhubarbe, Absinthe…

Maria, créé en l’honneur de Maria Chapdelaine et de l’amoureuse de Menaud, est l’exception. Ce gin, pendant féminin du Gin original, est à l’image de la vision idéaliste de la distillerie : produit uniquement à partir de grains, de fruits et d’herbes récoltés à moins de 50 km des locaux. « C’est plus cher et plus long à produire, mais on fait la preuve que c’est possible, lance Enrico Bouchard en versant un verre. Longue vie à Menaud et à sa descendance ! »

