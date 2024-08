Les suggestions cette semaine sont toutes des découvertes : des vins de styles, ou de régions, moins connus. Un vin historique de Grèce, une toute petite appellation nichée dans les collines du Bugey (savez-vous où est le Bugey ?) et un vin espagnol issu d’une région reculée et d’un vieux cépage local. On voyage avec le vin !

Singulier : emblématique de la Grèce

Rien à voir avec les retsinas bas de gamme, élaborés avec des vins médiocres qu’on masque avec d’importantes quantités de résine. Ce vin emblématique de la Grèce, produit depuis plus de 3000 ans, utilise en effet la résine de pin d’Alep comme aromate. Mais chez Tetramythos, on traite ce vin avec le même soin que tous les autres. Le vin de base est issu de roditis, cultivé en bio, en altitude. La fermentation se fait naturellement en amphores, et de très faibles quantités de résine, issue des pins du domaine, sont ajoutées. Les arômes de pin et de romarin sont présents, mais plus délicats, et se mêlent à des notes d’agrumes, d’herbes, de fleurs blanches. La bouche est fraîche et pimpante. Léger en alcool, bourré de caractère, il est parfait pour des mezzés, mais aussi des poissons frits, des sushis, des côtelettes d’agneau au romarin ou des currys.

Garde : à boire

Domaine Tetramythos Retsina Amphora Nature Roditis, 19,40 $ (13989911), 11 %, bio. Distribué dans les succursales à partir du 12 août.

Découverte : cépage unique du Bugey

Le Bugey, dans l’est de la France, entre Lyon et Genève, est à l’écart des grands axes routiers et conserve une nature sauvage. Ses vignobles morcelés, entre prairies, forêts et autres cultures, sont certifiés en bio à plus de 40 %. On y élabore de délicieux vins tranquilles, mais plus de 60 % sont des vins pétillants. Ceux qui portent l’appellation Bugey Cerdon sont uniques. À base de gamay surtout, celui-ci en est un parfait exemple. Un nez très aromatique, tout en petits fruits rouges, colle d’emblée le sourire aux lèvres. Le vin est demi-sec, mais très bien équilibré par une acidité fraîche. Les bulles sont fines et peu nombreuses : c’est un pétillant et non un mousseux. Un véritable délice de fruits et de fraîcheur, il n’y a pas mieux pour accompagner des desserts, pas trop sucrés, aux petits fruits rouges. Il fera un malheur avec un pudding d’été !

Garde : à boire

Alain Renardat Fâche Bugey Cerdon, 29,95 $ (12477543), bio

Gâterie : élégant et sauvage

Envinate, ce sont quatre vignerons qui revalorisent des terroirs et des cépages historiques d’Espagne, et élaborent des vins de caractère et d’émotion. Lousas est issu de la Ribeira Sacra, en Galice. Tapez ce nom dans un moteur de recherche : les mots ne suffisent pas à décrire ces paysages isolés et sauvages, où de vieilles vignes s’accrochent à des falaises abruptes au-dessus des fleuves Minho et Sil. Cultivés sur des sols d’ardoise (lousas localement), les cépages mencía, sousón et bastardo donnent ici un vin parfumé, complexe, aux accents de fleurs, de fruit noir, de terre, de fumée, avec un végétal noble. Et quel éclat en bouche ! Un fruit mûr, des notes d’épices et une forte impression minérale donnent de la profondeur, et des tanins très fins apportent juste ce qu’il faut d’aspérités. À la fois élégant et sauvage. Paella au chorizo, boudin noir, risotto aux champignons sauvages.

Garde : de 5 à 6 ans

Envinate Lousas Vinas de Aldea 2022, 34,00 $ (14731672). Distribué dans les succursales à partir du 12 août.

