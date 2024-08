Depuis la fin de juillet, les Gaspésiens et les touristes peuvent faire une visite historique, alcoolique et ecclésiastique à la nouvelle Distillerie Cap-aux-Péchés. Installée dans l’ancienne église située sur le cap de Rivière-à-Claude, l’entreprise familiale produit un gin dont les bouteilles sont vendues à même le confessionnal !

Le projet est porté par Léandre Auclair et son père Serge, deux passionnés de spiritueux. « Sans être de grands buveurs, on a une bonne collection de bouteilles à la maison, puisque mon père a toujours aimé goûter à de nouvelles choses », explique l’entrepreneur de 23 ans, qui aimait quant à lui scotchs et whiskys.

Imaginant la gratitude ressentie en fabriquant un produit, en connaissant tous ses ingrédients et tous les efforts investis, Léandre croyait que l’ouverture de sa propre distillerie était un rêve d’adolescent inatteignable. Jusqu’à ce qu’il commence à en parler avec son entourage et qu’il apprenne la mise en vente de l’église du village. « À la blague, mon père a lancé l’idée d’y installer ma distillerie. On s’est regardés et on a réalisé que ce n’était pas bête du tout. En 2021, on a fait une offre et on l’a eue. Ensuite, on a tout développé jusqu’à son ouverture. »

Détenteur d’un baccalauréat en histoire obtenu en mai 2023, le jeune homme a suivi une formation en fabrication de spiritueux auprès de ses mentors, les frères Bougie de la Miellerie King à Kingsey Falls. « Ils m’ont accompagné dans tout le processus et ils sont venus produire le premier lot avec moi pour s’assurer que tout était conforme. »

PHOTO SOPHIE CÔTÉ, FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CAP-AUX-PÉCHÉS Des travaux ont été réalisés pour permettre d’accueillir le projet.

En parallèle, des travaux ont été réalisés pour mettre à neuf la plomberie et l’électricité, solidifier la structure afin que le plancher puisse accueillir la machinerie, changer la couleur de l’église, en plus d’installer un système de ventilation et une salle anti-feu. « Le bâtiment était très sain à la base. Nous avons été extrêmement chanceux. »

PHOTO SOPHIE CÔTÉ, FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CAP-AUX-PÉCHÉS Léandre Auclair a réalisé son rêve d’ouvrir une distillerie avec ce projet.

Le duo père-fils a eu moins de chance auprès des donneurs de subventions. « On en a reçu quelques-unes, mais dès que je prononçais le mot ‟distillerie”, les portes se fermaient automatiquement, en raison des difficultés vécues dans l’industrie. »

PHOTO SOPHIE CÔTÉ, FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CAP-AUX-PÉCHÉS Une distillerie dans une église… pourquoi pas ?

Néanmoins, quelque 750 000 $ ont été investis. « Ça vient en partie d’un prêt conventionnel avec la Caisse Desjardins de la Haute-Gaspésie et des prêts sans intérêt de nos familles et amis qui croient au projet. »

Un projet qui espère se démarquer

S’il fait tout pour que son bébé fonctionne, Léandre n’a pas l’ambition de grossir ou de vendre sur les tablettes de la Société des alcools du Québec. « Je veux garder ça petit, rester dans le plaisir, profiter des vagues de touristes en région et être en mesure d’accueillir les gens comme je souhaiterais l’être. »

PHOTO SOPHIE CÔTÉ, FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CAP-AUX-PÉCHÉS L’église est située directement sur la route 132, et face au fleuve.

PHOTO SOPHIE CÔTÉ, FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CAP-AUX-PÉCHÉS Un petit arrêt… sur un banc d’église

PHOTO SOPHIE CÔTÉ, FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CAP-AUX-PÉCHÉS Les produits seront uniquement vendus sur place pour l’instant. 1 /3





Il croit toutefois se démarquer de la concurrence grâce à l’emplacement de l’église-distillerie sur la route 132.

C’est un bel arrêt pour les touristes, avec des tables à pique-nique sur le terrain qui donne sur l’anse, les sentiers pédestres à côté et l’accessibilité pour les VTT et les motoneiges. On veut rester ouvert quatre saisons. Léandre Auclair, de la Distillerie Cap-aux-Péchés

Autre élément unique : le caractère historique des lieux. Les clients pourront s’asseoir sur les bancs d’église. Les musiciens pourront jouer sur l’orgue. L’autel servira de comptoir de vente et de dégustation. Et le propriétaire, qui a déjà travaillé comme guide, offre déjà des visites historiques. « Je me transforme en personnage fictif du village, Ti-Père Auclair. Je ne voulais pas prendre un vrai personnage historique et que des gens ne soient pas en accord avec ma représentation. »

PHOTO SOPHIE CÔTÉ, FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CAP-AUX-PÉCHÉS Le village de Rivière-à-Claude vu des airs

Ti-Père raconte l’histoire du village, l’arrivée des premiers habitants par bateau et quelques détails croustillants qui font écho aux péchés. « Par exemple, durant la prohibition, plusieurs personnes du village faisaient leur propre baboche, même si elles n’avaient pas le droit. Et durant la guerre, le curé a aidé à cacher des gens qui fuyaient la conscription. »

Le public semble friand d’histoires et de spiritueux. Lors de l’entrevue réalisée six jours après l’ouverture, plus de 450 bouteilles avaient été vendues.

« J’ai un sentiment d’accomplissement et de soulagement, affirme Léandre Auclair. J’ai travaillé un an sans salaire en roulant sur mes économies et l’aide familiale. Je suis très heureux de pouvoir enfin offrir mon produit qui s’inspire des plantes que j’ai cueillies localement. »

Son premier gin tient sa douceur de l’immortelle blanche, une fleur commune en Gaspésie. « Dans un gin-tonic, on peut faire un ratio 1 pour 1 tellement l’alcool est doux. »

Prochainement, l’entrepreneur veut offrir un gin à base de fleurs de trèfle rouge et des produits comme des liqueurs et des eaux-de-vie de marc de raisin. « On veut utiliser le plus de fruits, de plantes et de légumes locaux pour mettre en valeur les produits qui poussent ici », conclut-il.

396, rue Principale Est, Rivière-à-Claude