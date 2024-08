Je me suis un peu emportée en mars lorsque j’ai écrit que des dizaines de milliers de cépages étaient cultivés dans le monde. C’est l’estimation la plus généreuse. Certains parlent plutôt de quelques milliers. Il reste qu’une dizaine de cépages, cabernet sauvignon, merlot et tempranillo en tête, occupent plus de 30 % du vignoble mondial. Aucun de ceux-là cette semaine !

Abordable

Un cépage porteur d’histoire

Les Espagnols ont introduit la viticulture au Chili vers 1550. À la fin du XXe siècle, le pays se fait connaître à l’export pour ses vins abordables, à base de cabernet sauvignon, issus des alentours de Santiago. Mais à plusieurs centaines de kilomètres au sud de la capitale, subsistent de vieilles vignes des premiers cépages importés, dont le país, originaire des îles Canaries. Longtemps ignoré – on n’en avait que pour le cabernet sauvignon –, il est aujourd’hui apprécié pour son histoire, sa singularité et son caractère à l’opposé de celui du cabernet ! De couleur très pâle, il est très aromatique avec tout plein de fruits rouges juteux, des notes de fleurs et d’herbes. Léger, sec et très frais, il offre un fruit croquant et juste ce qu’il faut d’aspérités. Simple mais super sympa, et une excellente introduction au país. À servir frais à l’apéro, avec charcuteries, mezzés, tacos.

Garde : à boire

Garces Silva Catalino País Secano Interior 2021, 21,95 $ (15264172), 12 %

Découverte

Aromatique et très complet

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Mourgues du Grès Terre d’Argence Pont du Gard 2022

Mourgues du Grès est un domaine emblématique des Costières de Nîmes. Mais ce vin blanc porte l’appellation IGP Pont du Gard parce que son assemblage ne correspond pas au cahier des charges de l’AOC Costières de Nîmes. Le viognier est autorisé (mais il y en a probablement plus ici que les 20 % permis), et la roussanne aussi. Mais le petit manseng, cépage du Sud-Ouest, ne l’est pas. Intensément aromatique, il offre un parfum fruité, floral et épicé : abricots et pêche, orange, jasmin, amande, épices. La bouche est ample et caressante, riche mais sans lourdeur, avec de délicats amers qui apportent relief et fraîcheur. Le parfum, retenu, et les amers du viognier, le gras de la marsanne et le merveilleux tonus du petit manseng en font un vin très complet, fait pour la table. Poissons en sauce, poulet aux abricots, risotto aux pétoncles.

Garde : 3 à 4 ans

Domaine Mourgues du Grès Terre d’Argence Pont du Gard 2022, 25,75 $ (11874264), 14,5 %, bio

Classique

Introduction à une appellation

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Elena Fucci SCEG Aglianico del Vulture 2021

Je le fais rarement, mais je voulais mentionner ce vin malgré sa faible disponibilité : 75 caisses de 6 bouteilles sont arrivées au Québec. Aux dernières nouvelles, il en restait quelques-unes aux entrepôts : vous pourriez demander à votre succursale d’en commander. C’est une très belle expression de cette appellation peu connue, Aglianico del Vulture, dans la région de Basilicate, qui met de l’avant l’excellent cépage local aglianico, cultivé sur les pentes du Monte Vulture, un volcan éteint. Hyper savoureux, le vin fait preuve de corps et de mâche, mais avec une fraîcheur surprenante. Un fruit mûr offre une toile de fond à des arômes complexes de terre, d’herbes séchées et d’épices, et des tanins fermes s’étirent sur une finale à l’impression minérale. Singulier, et très aglianico. À passer en carafe au moins une heure. Côtelettes d’agneau aux herbes, saucisses grillées, polenta avec ragoût de champignons et parmesan.

Garde : 4 à 6 ans

Elena Fucci SCEG Aglianico del Vulture 2021, 32,00 $ (15321270), 14 %, bio

