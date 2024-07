Dans l’esprit des Jeux olympiques, qui célèbrent l’excellence, voici trois vins français d’excellents vignerons. Un blanc, un rosé et un rouge de régions différentes, tous des expressions très justes de leur terroir. Fermez les yeux en dégustant : ils vous transporteront dans leur lieu d’origine.

Abordable

Inspiré par Jules Verne

C’est aujourd’hui la sixième génération de la famille Lieubeau qui dirige ce domaine établi à Château-Thébaud, dans la zone Sèvre et Maine du Muscadet, au sud-est de Nantes. Cette cuvée, inspirée par Jules Verne, un enfant du pays, offre un nez délicat, frais et fruité, avec des arômes de poire, de pêche et d’agrumes. Une texture délicatement crémeuse caresse le palais, et la bouche fait preuve de matière, malgré son faible taux d’alcool, grâce entre autres à un élevage sur lies de plusieurs mois. Des notes de crème et de coquillages se développent, et une impression saline s’étire en finale. Souple et frais, et très rassembleur, il est tout indiqué pour l’apéro et accompagnera tout naturellement les coquillages : crus, en escabèche, grillés avec citron et herbes, en pâtes avec crème et persil.

Garde : de 1 à 2 ans

Famille Lieubeau Muscadet Voyage Extraordinaire 2022, 18,20 $ (14588600), 12 %, bio

Classique

Tout en harmonie

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Clos Bellane côtes du Rhône Altitude 2023

Classique, ce rosé de la vallée du Rhône offre un superbe nez, aux parfums de Provence, avec des notes de pêche, de lavande et de fenouil. Des notes fruitées, épicées et florales se fondent dans un tout très harmonieux. Un joli gras tapisse le palais, et de très légers tanins apportent un peu de mâche. Mais il fait aussi preuve d’une finesse et d’une fraîcheur surprenantes, grâce à la situation de son terroir, un des plus septentrionaux des côtes du Rhône, son altitude (à environ 400 mètres) et ses sols calcaires. On reconnaît aussi le travail méticuleux du vigneron Stéphane Vedeau, à la vigne comme au chai, qui donne des vins complets, toujours pleins d’éclat et de vitalité. Un rosé savoureux, qui sera délicieux à l’apéro tout comme à table avec une tarte aux tomates, une pissaladière, des crevettes à l’orange, une pizza aux légumes grillés.

Garde : de 1 à 2 ans

Clos Bellane côtes du Rhône Altitude 2023, 22,65 $ (12513567), 12,5 %, bio

Découverte

Joli nez

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Elian Da Ros Le Vin est une fête Côtes-du-Marmandais 2021

À une heure à l’est de Bordeaux, les Côtes-du-Marmandais s’étirent de part et d’autre de la Garonne. La vigne y est moins omniprésente qu’en Gironde ; de nombreuses cultures s’y côtoient. On retrouve les mêmes cépages qu’à Bordeaux, cabernet sauvignon, cabernet franc et merlot, mais pas uniquement. L’abouriou, cépage local sauvé de l’extinction, est au cœur de cette cuvée, avec du cabernet franc et un peu de merlot. Quel joli nez ! Fruité, harmonieux, appétissant, il s’ouvre sur des arômes de cerise, de framboise et de cassis, avec un peu de fleurs et de garrigue. La bouche, fraîche et élancée, offre une matière mûre et croquante, avec une pointe sanguine et une finale à l’impression minérale. Léger et gourmand, avec juste ce qu’il faut de tanins pour de la mâche, c’est un vin complet et savoureux. Tartare de bœuf, saucisses grillées, poulet rôti, tian de légumes.

Garde : de 1 à 2 ans

Elian Da Ros Le Vin est une fête Côtes-du-Marmandais 2021, 24,80 $ (15004266), 12,5 %

