Si on ne veut boire qu’un verre ou deux, il n’est pas nécessaire de se priver. Une bouteille ouverte ne doit pas absolument être bue ! Quand un vin est bien fait, il se gardera très bien un jour ou deux, voire plus. Parfois, il sera même meilleur : plus ouvert, plus expressif, plus fondu. En voici trois que vous pouvez déguster sur deux ou trois jours sans problème.

Abordable : sous le soleil de Mendoza

Santa Julia appartient à la famille Zuccardi, un des plus importants producteurs de vins en Argentine. La famille est aussi une véritable locomotive qui fait avancer la qualité des vins argentins, la recherche d’expression des terroirs et la viticulture durable. Un gros producteur, donc, mais du coup aussi capable d’offrir des vins d’un très bon rapport qualité-prix. Ce cabernet sauvignon a tout l’éclat fruité typique des vins d’altitude de Mendoza. Très aromatique, il s’ouvre sur des notes de mûres, d’épices et d’encre, avec une pointe florale. La bouche est tout en fruit, avec une matière ample, soyeuse, portée par beaucoup de fraîcheur et des tanins modérés. Le vin offre tout le fruit et le soleil de Mendoza, mais reste sec, avec une certaine retenue, la structure du cabernet et une délicate impression minérale en finale. Parfait pour des viandes rouges, des saucisses grillées, avec sauce chimichurri.

Garde : de 2 à 3 ans

Santa Julia Biologique Cabernet-Sauvignon Mendoza 2022, 15,50 $ (13359282), 13,5 %, bio

Classique : harmonieux et complet

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Montirius Le Village Vacqueyras 2021

Dans la Vallée du Rhône, le domaine Montirius, avec la sixième génération de la famille Saurel à sa tête, figure parmi les meilleurs de l’appellation Vacqueyras grâce à un travail hyper méticuleux. La cuvée Le Village est parfaite pour s’initier au style de la maison, plus dans la finesse et l’élégance que dans la puissance qu’on associe à la région. Issue de 80 % de grenache et de 20 % de syrah, elle s’ouvre doucement sur un nez complexe, très fin, aux notes de fruits rouges, d’anis, de garrigue, d’olive noire, de fleurs séchées. La bouche révèle une très belle matière fruitée, riche, ample, tout en restant fraîche et élancée. On s’approche du caractère pinot du grenache, mais avec plus de fermeté et de structure. Des tanins modérés s’étirent sur une finale à l’impression minérale. Complet, harmonieux, il sera au mieux à table : côtelettes d’agneau, ratatouille, poulet aux olives noires, risotto aux champignons.

Garde : de 3 à 4 ans

Montirius Le Village Vacqueyras 2021, 25,50 $ (872796), 14 %, bio

Gâterie : introduction au pinot noir d’Oregon

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Cloudline Pinot Noir Willamette Valley 2021

La vallée de la Willamette, en Oregon, est réputée pour le pinot noir. C’est ce qui a attiré la famille Drouhin, de Bourgogne, qui y a développé un domaine dès la fin des années 1980. Les vins de Cloudline sont aussi élaborés par la famille, à partir de raisins issus de leurs vignes et d’achat. La gamme se veut une introduction abordable : les pinots noirs d’Oregon peuvent être excellents, mais ils sont aussi très chers – comme c’est le cas partout pour de très bons pinots ! Le 2021, juste expression de la Willamette, est délicieux. Le nez est parfumé : compote de fruits rouges, fraise, rhubarbe et sous-bois, avec une pointe de rose. La bouche est soyeuse, avec un boisé présent, mais très bien intégré, et de très légers tanins. Sec, souple et juteux, il accompagnera du saumon grillé, du poulet rôti ou une poêlée de champignons.

Garde : de 3 à 4 ans

Cloudline Pinot Noir Willamette Valley 2021, 28,70 $ (11334161), 13,9 %