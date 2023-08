On me demande souvent ce qui fait un bon vin. Ce n’est vraiment pas une question facile, il y a beaucoup trop de variables. Une chose est certaine, ce n’est pas l’appellation, la région, le millésime ou le cépage qui déterminent la qualité d’un vin. Votre meilleure garantie restera toujours le vigneron ! En voici trois qui travaillent de façon irréprochable pour nous offrir des vins de qualité, reflets de leurs terroirs.

Abordable : enfant du Piémont pyrénéen

Dans le Piémont pyrénéen, à 100 kilomètres de l’Atlantique, l’appellation Madiran est le fief du cépage tannat. Enfant du pays, c’est un cépage très tannique. Une viticulture irréprochable et des vinifications en douceur sont nécessaires pour l’amadouer. Au Domaine Labranche Laffont, Christine Dupuy cultive ses vignes en bio, pratique des pressurages doux et de longs élevages, afin d’élaborer des vins équilibrés, reflets de leur terroir. Son Tradition 2019 est d’un excellent rapport qualité-prix. D’une couleur profonde, il s’ouvre sur un nez timide, avec des notes de terre noire, de mûre et d’encre. La bouche est solide avec une acidité fraîche et des tannins bien présents, fermes mais mûrs. Une impression minérale se développe en bouche et s’étire en finale. Un passage en carafe de quelques heures lui fera le plus grand bien. À servir avec un confit de canard ou une côte de bœuf.

Domaine Labranche Laffont Madiran Tradition 2019, 19,50 $ (919100), 14 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans

Découverte : rouge léger pour la fin de l’été

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Le Fraghe Bardolino 2021

L’appellation Bardolino s’étend au sud-est du magnifique lac de Garde, en Italie. Mais le paysage de rêve n’est pas garant de bons vins. L’appellation compte beaucoup de vignobles en plaine, aux rendements élevés, à l’origine de vins très ordinaires. Mais la qualité des raisins n’est pas liée à une appellation, plutôt à comment et où ils sont cultivés. Le Fraghe est l’un des meilleurs domaines de la région. Matilde Poggi élabore des vins parfumés (Fraghe fait référence aux fraises sauvages qui poussent dans son vignoble), fins et d’une immense buvabilité. Rouge rose très pâle, celui-ci offre un nez de cerise et de gadelle, auquel des notes d’herbes, d’écorce d’orange et de cannelle ajoutent de la complexité. Très léger, sec et très frais, il offre toutefois une certaine mâche avec de très légers tannins et de jolis amers. Pâtes carbonara, aux tomates ou aux légumes verts, pizza margherita.

Le Fraghe Bardolino 2021, 23,95 $ (14955713), 12,5 %, bio

Garde : à boire

Classique : finesse et fraîcheur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Meyer-Fonné Riesling Réserve Alsace 2021

Le domaine familial, fondé à la fin du XIXe siècle dans le village de Katzenthal, près de Colmar, cultive 17 hectares dans le village et quelques autres autour. Le vignoble est en cours de conversion bio, et Félix Meyer pratique de longues fermentations indigènes et des élevages sur lies en vieux foudres. Les vins font preuve de pureté et d’éclat, et restent très abordables, comme ce délicieux riesling tout en finesse et en fraîcheur. Le nez s’ouvre sur des notes de fleurs blanches, d’agrumes et de pomme verte. Très sec, avec une acidité tonique, il fait preuve d’une matière mûre qui lui confère une texture enveloppante. Avec l’aération se développent des notes de poire, de zestes confits, d’épices. Fin, élégant et goûteux, il est tout indiqué pour la table : choucroute, poisson au beurre blanc ou aux agrumes, ravioli de courge ou poulet au romarin.

Meyer-Fonné Riesling Réserve Alsace 2021, 26,10 $ (14008661), 12,5 %

Garde : de 4 à 6 ans