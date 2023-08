Les vins de la semaine

Il y a toujours eu, au cours de l’Histoire, des vins plus réputés que d’autres – et donc plus chers. Influencés par l’offre et la demande, les vins et les régions privilégiés changent selon les intérêts des consommateurs. Aujourd’hui, de nombreuses options de rechange existent : des vins d’excellents terroirs, dévalorisés pour des raisons commerciales, économiques, politiques, sont produits un peu partout, par des vignerons consciencieux qui cherchent à redynamiser leurs régions.