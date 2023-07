Les vins de la semaine

Le vin est tellement plus qu’une simple boisson. Il est chargé d’histoire, de culture, de traditions. Dans cette rubrique, je vous présente un vin issu de la complantation, qui est tout simplement la présence de plusieurs cépages dans une même parcelle. Cette méthode a un effet positif sur la biodiversité, l’environnement, la santé des vignes, et on voit de plus en plus de vignerons y retourner.