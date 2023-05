Comme pour tous les accords mets et vin, il n’y a pas de règles universelles. Le plus important, toujours, est de se faire plaisir. Le mythe du « gros rouge » avec le barbecue ne tient pas la route si vous n’appréciez pas ce type de vin. Personnellement, j’apprécie beaucoup les rouges légers, issus de gamay, par exemple, avec des saucisses ou du poulet grillés. Voici donc un rouge puissant, mais aussi un rouge léger et un blanc, à choisir selon vos envies ou ce que vous mettez sur le gril !

Abordable : un blanc convaincant

Sur la cinquantaine d’hectares de vignes de ce domaine, seulement 10 % sont des cépages blancs. Mais peu importe la couleur, les vins du Clos du Caillou sont d’une qualité et d’une constance remarquables. Une viticulture extrêmement respectueuse y est sans aucun doute pour beaucoup. Les vins font toujours preuve de finesse et d’éclat, et sont d’un excellent rapport qualité-prix. Assemblage de grenache blanc, viognier et clairette, Le Caillou Blanc s’ouvre sur un nez délicat, très fin, aux accents de fleurs, d’abricot et d’épices. La bouche est ronde, ample, riche et épicée, sur un fond de fruit bien mûr, avec des notes de fleur d’oranger et de zestes. De jolis amers et une légère impression caillouteuse qui s’étirent en finale contribuent à la fraîcheur. Parfait pour un poisson grillé en croûte d’épices aromatiques, mais aussi un poulet à la crème, ou encore une tartine de brandade de morue.

Le Clos du Caillou Le Caillou Blanc Côtes du Rhône 2022, 20,70 $ (14716923), 13,5 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Classique : puissant, mais pas lourd

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Finca Villacreces Pruno Ribera del Duero 2020

Si pour vous barbecue rime avec rouge puissant, ce vin sera dans vos cordes. La région de Ribera del Duero cultive presque exclusivement le tempranillo, le même cépage que dans la Rioja voisine. Mais la Ribera se trouve sur un haut plateau, entre 700 et 900 mètres d’altitude. Les températures, très élevées dans la journée, chutent de façon spectaculaire la nuit et préservent l’acidité dans les raisins. Tout indiqué pour s’initier au style, le Pruno offre un nez aromatique, tout en fruit noir très mûr, auquel se mêlent des notes de bois, d’épices et de vanille. Très sec, et tout aussi fruité en bouche, il fait aussi preuve de fraîcheur et évite l’écueil du vin lourd. Des notes chocolatées se mêlent aux tanins modérés, mais fermes. Vous le trouverez soit charmeur, soit racoleur, selon votre penchant pour le bois. Tout indiqué pour des grillades de bœuf ou d’agneau.

Finca Villacreces Pruno Ribera del Duero 2020, 21,85 $ (11881940), 14 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Découverte : un pinot noir délicieux à bon prix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Vignoble Guillaume Pinot Noir Vin de Pays de Franche-Comté 2019

Est-ce que barbecue rime toujours avec rouge puissant ? Pas du tout ! Ça dépend bien sûr de ce qu’on y fait cuire, mais aussi de nos goûts. Reconnu comme un très bon choix pour accompagner le saumon grillé, le bon pinot noir peut malheureusement coûter très cher. En voici un, délicieux, et tout à fait abordable. Issu de terroirs peu connus entre les Vosges, la Bourgogne et le Jura, le pinot noir du Vignoble Guillaume nous charme avec son nez parfumé aux accents de petits fruits rouges, rehaussé de délicates notes de sous-bois, d’épices et de fleurs. La bouche est savoureuse avec de l’éclat et de la fraîcheur. Léger, avec juste ce qu’il faut de tanins pour lui donner du relief, il offre tout le charme aromatique et soyeux d’un bon pinot noir. À servir légèrement rafraîchi avec des poissons, du poulet ou des brochettes de légumes grillés.

Vignoble Guillaume Pinot Noir Vin de Pays de Franche-Comté 2019, 22,20 $ (11556311), 12,5 %

Garde : 2 ou 3 ans