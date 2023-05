Certains vins n’ont pas besoin de nous convaincre : on les aime aussitôt dégustés. Pour d’autres, le coup de foudre n’est pas au rendez-vous. Mais donnez toujours aux vins une deuxième chance. Au lieu de déclarer tout de suite que vous n’en achèterez jamais plus, rebouchez la bouteille et attendez jusqu’au lendemain. Puis, goûtez-y de nouveau. Si vous ne l’aimez toujours pas, alors vous pouvez le rayer de votre liste. Mais vous serez surpris à quel point votre opinion pourrait différer !

Abordable : facile à aimer et à boire

Le merlot, et d’autres cépages bordelais, sont arrivés dans l’ouest de la Vénétie, dans les collines autour du lac de Garde, à la suite du phylloxéra (un puceron ravageur parasite de la vigne), à la fin du XIXe siècle. La cave coopérative Cantina di Custoza propose ici un merlot dans l’esprit d’un vin de tous les jours : sec, gourmand et facile à boire. On s’imagine sans peine attablé à un bistro au bord du lac, avec la vue sur les Alpes. De couleur pâle, le vin s’ouvre sur un nez très frais, aux accents de fruits rouges et d’herbes. On retrouve le caractère très fruité, un peu bonbon, du merlot en bouche, mais le vin reste sec et pimpant. Très peu tanique, il offre néanmoins de jolis amers en finale, tout indiqués pour la table. Simple, mais très bien fait. À servir légèrement rafraîchi avec pizza toute garnie, pâtes saucisses et roquette.

Cantina di Custoza Terre in Fiore Merlot Garda 2021, 17,65 $ (15113374), 12,5 %, bio

Garde : à boire

Classique : séduisant vin du Sud

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Clos Bellane Côtes du Rhône Villages Valréas 2020

Les vins de Stéphane Vedeau au Clos Bellane ont une réelle signature : celle de leur terroir, très calcaire, en altitude, mais aussi celle de leur vigneron, qui travaille les vignes et élabore les vins avec le plus grand soin. Le Valréas 2020, en parts presque égales de syrah et de grenache, offre tout le caractère mûr, riche et enveloppant d’un vin du Sud. Une couleur violacée profonde tapisse le verre. Le nez est compact, très fin, sur la mûre d’abord, puis avec des notes sanguines, de violette, d’anis. Profond et séduisant, le vin évolue beaucoup. La bouche est suave et caressante, avec des notes de kirsch, puis hyper fraîche, comme portée par une énergie calcaire. La finale est longue et tendue, avec des tanins fins qui apportent de la mâche. À déguster avec un magret de canard aux mûres.

Clos Bellane Côtes du Rhône Villages Valréas 2020, 23,25 $ (12577085), 14,5 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans

Découverte : une deuxième chance qui porte ses fruits

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Montenigo Valpolicella 2020

J’aime beaucoup les vins de Valpolicella : secs, légers, fruités et gourmands. Mais dans une mer de vins ordinaires, ils sont difficiles à trouver. Je goûte ce Montenigo Valpolicella 2020 pour la première fois, mais je suis déçue : le vin semble mince, manquer de vitalité, avec des notes animales, d’acidité volatile. Je note : trop nature ? Mais quel autre vin le lendemain ! Le nez est super joli, très fin, délicatement fruité, avec des notes de framboise, de griotte et de canneberge. La bouche, délicate aussi, est tout en éclat et en fraîcheur, avec une matière fruitée mûre, mais diaphane. De légers tanins, très fins, s’étirent sur la finale. Savoureux ! Est-ce que c’est le vin qui avait besoin d’air, ou moi qui n’étais pas au sommet de ma forme la veille ? Qui sait, mais je suis passée de ne pas l’aimer à vouloir en acheter une caisse !

Montenigo Valpolicella 2020, 25,55 $ (15126933), 12 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans