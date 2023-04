Un argument fréquent contre le bio est que ça coûte cher. Certes, convertir au bio un vignoble cultivé de façon conventionnelle depuis des années prend du temps, et les coûts augmenteront les premières années. Mais à moyen terme, la vigne et les sols retrouvent leur équilibre et peuvent produire de véritables vins de terroir et d’émotion à des prix tout à fait concurrentiels. Et des vins bios abordables, il y en a aussi beaucoup ! Voici trois suggestions de vins bios qui reflètent à merveille leur terroir et valent largement leur prix.

Découverte : un rouge avec beaucoup de personnalité

En Haute-Corse, dans les collines à l’est de Calvi, le domaine Maestracci compte 30 hectares de vignes cultivées en biodynamie. Le Clos Reginu est un assemblage de nielluciu (le sangiovese local), de sciaccarellu, de grenache et de cinsault, issus des jeunes vignes de la famille. De couleur pâle, il a un nez retenu, intrigant, marqué par la garrigue, avec des notes de petits fruits rouges. Un très léger reste de gaz accentue son éclat et sa fraîcheur en bouche, où le végétal, le fruité et le minéral s’entremêlent. Léger, archisec et savoureux, il fait aussi preuve de matière et de caractère. Des tanins fermes apportent de la structure et du grain à la texture. Un vin qui a de la gueule ! À servir légèrement rafraîchi avec charcuteries, aubergines à la corse, toast aux champignons.

Domaine Maestracci Clos Reginu Corse Calvi 2020, 20,55 $ (13000499), 12,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Aubaine : un carignan de qualité, à prix d’ami

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Fond Croze Les Vieux Ceps de Raymond Côtes du Rhône Villages Vaison-la-Romaine 2020

Le carignan, auparavant très cultivé dans le sud de la France, était considéré comme incapable de donner des vins de qualité. C’est parce qu’on le cultivait pour du volume. Il peut avoir beaucoup de corps, d’acidité, de tanins, parfois trop. Mais cette cuvée, Domaine Fond Croze Les Vieux Ceps de Raymond Côtes du Rhône Villages Vaison-la-Romaine, est issue de vieilles vignes de carignan, exposées au nord et cultivées en bio. Les vieilles vignes contribuent à donner de la complexité et de la profondeur, mais aussi de l’harmonie : elles tempèrent les excès de jeunesse. Le vin, intense et puissant, est aussi frais et harmonieux. Parfumé, il offre des arômes de mûre, de violette, d’anis et de poivre. Il apparaît sombre et profond, mais avec de l’éclat. La bouche est riche, d’un fruité très mûr, mais reste fraîche. Quelques notes animales et des tanins au grain fin se déploient sur une longue finale à l’impression caillouteuse. S’accordera bien au gigot d’agneau et à la côte de bœuf.

Domaine Fond Croze Les Vieux Ceps de Raymond Côtes du Rhône Villages Vaison-la-Romaine 2020, 22,80 $ (14819682), 14,5 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans

Découverte : redécouvrir le Muscadet

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine de La Pépière Muscadet-Sèvre et Maine Clisson 2019

Le Muscadet a connu des heures sombres quand la surproduction a inondé le marché avec des vins maigres et insipides. Aujourd’hui, la région offre beaucoup de vins de qualité et elle regorge de vignerons qui pratiquent une agriculture très durable et élaborent de vrais vins de terroir, souvent d’un excellent rapport qualité-prix. Clisson est un des 10 Crus du Muscadet, le plus méridional. Sur des sols granitiques, il produit certains des vins les plus puissants de la région. Le Clisson de La Pépière, issu d’une viticulture en biodynamie, s’ouvre sur un nez peu fruité, très minéral, avec des notes d’embruns et de coquillages. Et quelle matière en bouche ! D’une rare intensité et très salin, avec de délicates notes d’agrumes, de poire et de coing. La fraîcheur est aussi au rendez-vous, accentuée par de légers amers nobles sur une longue finale. Assurément un vin pour la table : crabe, homard, poissons fumés.

Domaine de La Pépière Muscadet-Sèvre et Maine Clisson 2019, 32,75 $ (14915877), 13,5 %, bio

Garde : de 6 à 8 ans