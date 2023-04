J’ai beaucoup recommandé de vins rouges récemment. Pourtant, la tendance est de plus en plus au blanc. Au Québec, depuis 2005, la proportion de vins rouges dans nos achats à la SAQ est passée de 77 % à 53 %. Et les ventes de vins blancs n’ont fait que croître (aujourd’hui 40 % des achats). Alors en voici trois : deux très abordables et tout indiqués pour le beau temps, et une bulle pour se faire plaisir.

Aubaine : charme singulier

Tokaj est une région du nord-est de la Hongrie, réputée depuis le XVIe siècle pour ses grands vins liquoreux, les Tokaji Aszú. Tokaj est le nom de la région et Tokaji, celui du vin qui en est issu. Le furmint y est le cépage le plus cultivé. Dans ces terroirs volcaniques, il donne des vins doux puissants, dotés d’une acidité tranchante et d’un grand potentiel de garde. Vinifié en sec, il peut aussi donner de grands vins. Ici, c’est une version plus simple, très abordable, qui charme par sa singularité. Le nez est délicat, très fin, sur des notes de fleurs de pommier, de pomme et de poire. Un fruit blanc mûr sous-tend la bouche, tout en légèreté et en fraîcheur. De très légers tanins apportent du relief et appellent un deuxième verre. À essayer avec des sushis, des légumes en tempura ou un tartare de poisson aux pommes.

Pajzos Furmint Tokaji 2021, 15,05 $ (860668), 12 %

Garde : 3 ou 4 ans

Abordable : vin charmeur pour l’apéro

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Kir-Yianni Paranga Macédoine 2021

Quel joli nez ! De quoi vous coller le sourire aux lèvres avec ses notes intenses de fleurs d’oranger, de jasmin, de pêche et d’agrumes. Ce Kir-Yianni Paranga Macédoine 2021 est un assemblage de roditis surtout, cépage très répandu en Grèce, mais plutôt neutre, avec de la malagousia, cépage grec très ancien qui peut être très aromatique. Tout aussi expressif en bouche, le vin est léger, frais et simple, avec quelques notes de zestes et d’agrumes qui ajoutent de l’intérêt. Sec, pas compliqué, bien fait et drôlement charmeur, il est tout indiqué pour servir, bien frais, lors d’un pique-nique ou d’un premier apéro à l’extérieur. À essayer avec un plateau de mezze : tzatziki, feuilles de vigne farcies, tempura de courgettes, taramasalata, crudités, feta et olives, spanakopita, éperlans frits. Sentez-vous l’été ?

Kir-Yianni Paranga Macédoine 2021, 14,75 $ (13190190), 13 %

Garde : à boire

Gâterie : le Vouvray à l’honneur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Champalou Vouvray Brut

La famille Champalou, issue d’une longue lignée de vignerons, cultive 25 hectares de chenin blanc à Vouvray. Ils y produisent des vins blancs secs, demi-secs et moelleux et, bien sûr, des effervescents, dont la popularité est montée en flèche. Ils représentent aujourd’hui près de 60 % de la production de Vouvray ! Le Brut de la maison met de l’avant toute la fraîcheur du chenin, et combine harmonieusement son caractère floral, fruité, végétal et minéral. Les arômes sont modérés et rappellent un champ en fleurs, le foin, la camomille. La bouche offre une matière et un fruit mûrs (coing, poire), avec une certaine ampleur, mais portée par une acidité très fraîche. Très sec, avec une bulle fine, le vin est riche et tendu à la fois, avec une légère impression minérale. À essayer avec des bouchées chèvre et pomme, des gougères et un poisson avec une sauce aux agrumes.

Champalou Vouvray Brut, 29,40 $ (13031973), 13 %

Garde : de 4 à 6 ans