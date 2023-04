La couleur ne dit rien sur la qualité d’un vin, pas plus que son taux d’alcool. Il y a une nette différence entre un vin léger et un vin aqueux qui manque de matière. Voici trois vins au taux d’alcool plutôt faible, qui font pourtant preuve de tenue, de matière et d’une certaine profondeur. Plus que tout, ce sont des vins harmonieux, qui donnent envie d’un deuxième verre. Et qui sont tout indiqués pour accompagner du poisson !

Abordable : minéralité et salinité

L’excellente maison Recaredo, dans le Penedès en Catalogne, produit uniquement des vins effervescents, parmi les meilleurs d’Espagne. Celler Credo est l’étiquette créée par la famille pour des vins blancs tranquilles, élaborés avec le même engagement à produire des vins de terroir : cépages locaux, viticulture en bio et biodynamie, vinifications très naturelles. Le Miranius est élaboré à 100 % avec du xarel-lo, cépage qui donne des vins peu fruités et qui laisse place ici à une expression minérale et saline. Le nez est discret, avec quelques notes d’agrumes et de poire, mais surtout de coquillages et d’embruns, avec cette impression minérale. Sec, très frais et léger, il a néanmoins de la présence et de la mâche en bouche. La finale s’égrène sur des notes d’agrumes et salines. Tout indiqué pour un plateau de fruits de mer, des poissons grillés ou l’omble chevalier confit !

Celler Credo Miranius Penedès 2021, 19,95 $ (12866557), 11 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Classique : bon terroir, bon vin

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Billard Père et Fils Bourgogne Aligoté 2021

Le cépage aligoté est très cultivé en Europe de l’Est (Ukraine, Moldavie, Roumanie surtout), mais on l’associe d’emblée à son terroir d’origine, la Bourgogne. Il a longtemps été décrié comme peu qualitatif, mais comme c’est souvent le cas, c’est parce qu’il n’était pas cultivé sur les meilleurs terroirs, qu’on préférait garder pour le chardonnay et le pinot noir, plus rentables. Raisin à l’acidité mordante, il nécessite en effet une viticulture soignée, et le bon terroir, pour donner des vins accomplis, comme celui-ci, qui représentent d’excellents rapports qualité-prix pour la Bourgogne. Très fin, il s’ouvre sur un nez discret, mais très joli, aux accents de poire, de pêche, de crème, avec une pointe végétale qui ajoute de l’intérêt. La bouche fait preuve d’un certain gras, avec une texture délicatement crémeuse. Léger, frais et harmonieux, avec une pointe de salinité en finale, parfait pour accompagner notre recette d’omble confit de la semaine.

Domaine Billard Père et Fils Bourgogne Aligoté 2021, 21,90 $ (13946727), 12,3 %

Garde : 3 ou 4 ans

Gâterie : un rouge pour le poisson

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Cambon Brouilly 2021, 33,50 $

Qui dit poisson ne dit pas nécessairement vin blanc ! En fait, ce sont surtout les tanins des vins rouges qui jurent avec poissons et fruits de mer. Ceux qui en ont peu peuvent donc très bien les accompagner. C’est le cas de ce délicieux Brouilly, issu à 100 % de gamay comme tous les rouges du Beaujolais. D’une couleur très pâle, il offre un nez étonnamment discret. Les arômes affriolants du gamay se révèlent en bouche, qui fait preuve d’un très bel éclat fruité avec des notes de cerise et de fraises des champs. Léger et très fin, il fait pourtant preuve de tenue, avec du grain et de la profondeur. Plein de vitalité, avec de très légers tanins en finale où se pointent des notes minérales. Le sabayon accompagnant notre recette d’omble confit risque peut-être d’amincir le vin. Servez-le plutôt avec de l’omble chevalier simplement grillé, ou aux tomates.

Château Cambon Brouilly 2021, 33,50 $ (13385931), 12 %

Garde : 3 ou 4 ans