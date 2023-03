Bénédicte et Stéphane Tissot Crémant du Jura

Harmonieux Crémant pour se gâter

Pionniers du bio et de la biodynamie dans le Jura, Bénédicte et Stéphane Tissot élaborent à partir d’une quarantaine d’hectares un nombre étourdissant de cuvées, mais toutes avec le même immense soin : des vins authentiques, singuliers et très touchants.