Voilà un bel exemple d’un Chinon tout en fruit et en fraîcheur, qui est en plus d’un très bon rapport qualité-prix.

C’est indéniablement du cabernet franc, avec sa couleur violacée et son nez parfumé qui combine harmonieusement des notes fruitées, florales, végétales et minérales. Ce Nicolas Grosbois La Cuisine de ma Mère Chinon 2021 possède des arômes de fraise et de framboise, de rose, de violette, de cèdre et de mine de crayon qui s’entremêlent au nez. La bouche fait preuve d’éclat, tout en fraîcheur, avec un fruité croquant. Des tanins modérés, mûrs et fermes, contribuent de la mâche.

Un vin très sec et savoureux qui appelle la table : charcuteries, rôti de porc au chou rouge, poulet rôti et légumes racines, risotto aux légumes verts ou aux champignons. Servir légèrement rafraîchi.

Nicolas Grosbois La Cuisine de ma Mère Chinon 2021, 19,50 $ (12782441), 12,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans