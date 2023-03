Milan Nestarec est un des vignerons les plus réputés de la République tchèque.

Sa cuvée Bel est un hommage au vin moravien de tous les jours : un vin simple, mais savoureux, réjouissant et rassembleur, comme en produisaient de nombreuses familles pour leur consommation personnelle.

Élaboré très naturellement, comme tous les vins de la maison, avec parts égales de welshriesling, de grüner veltliner et de müller thurgau, il offre un joli nez, aromatique, riche, mûr et fruité. En bouche, le vin est sec, rond et juteux, super tonique, avec des notes de fruits à chair blanche, d’agrumes et de levures. Une très légère impression tanique apporte du relief en finale.

Simple, délicieux et d’un excellent rapport qualité-prix (format de 1 L) ! Tout indiqué pour l’apéro, il accompagnera aussi des sushis, des huîtres gratinées, des rillettes ou terrines de poisson, une pizza aux fruits de mer.

Milan Nestarec Bel 2021, 29,25 $ (1 L) (14504664), 13 %

Garde : à boire