Pionniers du bio et de la biodynamie dans le Jura, Bénédicte et Stéphane Tissot élaborent à partir d’une quarantaine d’hectares un nombre étourdissant de cuvées, mais toutes avec le même immense soin : des vins authentiques, singuliers et très touchants.

Leur dernier Crémant rosé (dégorgé en juin 2022) est particulièrement réussi. Assemblage de pinot noir, de poulsard et de trousseau, partiellement élevé en fûts, il se présente sous une couleur soutenue. Son très joli nez, plus marqué par l’autolyse que les précédents, offre de délicats arômes de brioche, d’amande et de crème pâtissière qui s’ajoutent à ceux de fraises et de gadelles. La bouche est riche, avec de la matière, mais aussi leste et pleine de vitalité.

Très harmonieux, il s’étire sur une longue finale où se pointe une impression minérale. À essayer avec un saumon grillé, un tataki de thon, des cailles rôties, voire un magret de canard aux griottes.

Bénédicte et Stéphane Tissot Crémant du Jura, 36,25 $ (13236670), 12,5 %, bio

Garde : de 6 à 8 ans