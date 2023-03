Après deux ans d’absence, La Cuvée est de retour du 30 mars au 1er avril dans le somptueux Salon 1861 de Griffintown, avec une sélection exclusive de bières, spiritueux, vins et cidres québécois.

Près de 40 microbrasseries seront représentées pour la neuvième édition de l’évènement et le public aura ainsi l’occasion de goûter aux quelque 60 produits d’exception réunis par Katerine Cusson-Dumouchel, tout ça sans compter les bières exclusives brassées pour l’évènement provenant du Relais Boréale de Montréal.

Parmi les primeurs, il faut mentionner la Jardin Arthur Basilic et l’Épine luisante, nouvelles bières de fermentation spontanée de la petite brasserie gaspésienne Brett et Sauvage, de même que l’Assemblage #1 d’Hopfenstark.

Jackalhop présentera de son côté l’Hélioscope, un vin d’orge affiné en barrique alors que la microbrasserie madelinienne À l’abri de la tempête fera découvrir une triple belge cryoconcentrée à 14,3 % qui marque les 18 ans de la brasserie de L’Étang-du-Nord.

Par ailleurs, suivant la tendance amorcée lors des dernières éditions de La Cuvée, les produits de distillerie québécois sont de plus en plus en vue, si bien que la soirée de jeudi leur est entièrement consacrée ; six distilleries seront sur place pour faire connaître leurs meilleurs produits, soit la Distillerie du Fjord, la Distillerie Euclide, le Club local, la BluePearl Distillerie, la Distillerie Grand Dérangement et la Distillerie Wabasso.