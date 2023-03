Cette suggestion, je l’avoue, n’est pas pour la cabane.

Ce vin sera plutôt à son aise avec un jarret d’agneau aux lentilles, un lapin aux pruneaux, un foie de veau aux oignons et lardons ou un risotto aux champignons. Il donne faim ! Appartenant à la famille Amoreau, bien connue pour son Château Le Puy, la Closerie Saint Roc est à Puisseguin, à l’ouest de Saint-Émilion. Cette cuvée issue surtout de merlot, avec un peu de cabernet franc et de sauvignon, offre un nez délicatement parfumé : prune, framboise, tabac, cèdre et vieux cuir. Une superbe matière se déploie en bouche, avec une texture caressante et des tanins soyeux.

La longue finale apporte juste ce qu’il faut de fermeté, avec des notes rappelant la mine de crayon et les cailloux. Un vin fin, complexe et très harmonieux ; il profitera d’une heure ou deux en carafe.

Closerie Saint Roc Vin de France 2019, 49,75 $ (14642047), 13 %, bio

Garde : de 8 à 10 ans