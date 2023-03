Après trois ans d’absence, le salon des vins en « importation privée » Printemps Déz-ip-pé est de retour. Il y aura plus de 600 cuvées en dégustation et environ 400 offertes à l’achat à l’unité (en temps normal, les « IP » ne s’achètent qu’à la caisse de six ou douze bouteilles). Il y aura même une boutique en ligne du 24 au 27 mars. Le salon, lui, se déroule le dimanche 26 mars pour le grand public (laissez-passer à partir de 40 $) et le lendemain pour les professionnels de l’industrie.

Si vous êtes à Québec le mardi 21 mars, passez faire un tour au Nina Pizza Napolitaine Saint-Roch (mais réservez avant !) pour une dégustation des produits de l’agence Vin dans les voiles et des cidres Aurea Mediocritas. C’est de 13 h à 16 h pour les professionnels de la restauration, et de 16 h à 19 h pour tous. Notez toutefois que la cuisine du Nina sera fermée. La pizzéria ne fait que prêter l’espace.