Bergerac fait partie des vignobles du Sud-Ouest, mais est aussi tout près de Bordeaux. La région a d’ailleurs longtemps vécu dans l’ombre de sa prestigieuse voisine.

Elle jouit pourtant de très beaux terroirs et ses vins sont souvent d’un très bon rapport qualité-prix. On y cultive les mêmes cépages qu’à Bordeaux, en blanc comme en rouge. Dans les deux régions, les blancs sont souvent dominés par le sauvignon blanc. Ici, on assemble une part égale de sémillon et 10 % de muscadelle.

Le vin s’ouvre sur des arômes délicats d’agrumes, de pêche et d’herbes. La bouche est fraîche, avec une matière délicatement crémeuse. Le vin fait preuve de tenue et d’un certain grain, avec de légers amers qui apportent du relief en finale. Moins exubérant qu’un pur sauvignon blanc, avec plus d’ampleur.

Risotto à la courge, poissons grillés, aux agrumes ou au beurre blanc.

Domaine Albert De Conti Cuvée des Conti Bergerac 2021, 17,55 $ (858324), 13 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans