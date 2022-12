On a beau préparer Noël pendant des semaines, à quelques heures du réveillon, il manque souvent quelque chose. Que ce soit la bouteille à offrir en cadeau ou le cocktail pour l’apéro, voici trois excellents produits, faciles à trouver près de chez vous.

Avant 17 h : à la SAQ Express

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Bachelder La Pureté Chardonnay Niagara Escarpment 2021

Ce chardonnay de la péninsule du Niagara est facile à trouver à la SAQ et il se mariera à merveille avec la traditionnelle dinde. Le vigneron Thomas Bachelder assemble différentes parcelles de vignes situées près du lac Ontario pour créer un blanc qui met en valeur le terroir de Niagara. Il y parvient sans faire exploser le prix de la bouteille. Le vin est élevé dans des fûts de chêne « neutres », c’est-à-dire utilisés plusieurs fois au préalable afin que le bois aromatise peu le vin. Au nez, on note des arômes de poire, de fleurs et une touche de fumée. En bouche, la texture ronde, presque veloutée, se marie aux arômes d’agrumes.

Bachelder La Pureté Chardonnay Niagara Escarpment 2021, 20,80 $ (14558937), 13 %

Avant 17 h : à l’épicerie

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA CANTINA Empreinte C rouge 2021, La Cantina rouge

Pas le temps ni l’envie de faire un détour à la SAQ ? Il reste les épiceries ! Plusieurs grandes chaînes proposent de bons vins du Québec. Les bouteilles de La Cantina, du vigneron Daniel Lalande à Oka, se retrouvent dans la plupart des IGA et des Boni-Soir. Le rouge et le blanc sont produits avec des cépages hybrides, soit les vignes les plus répandues dans la province et qui résistent le mieux au froid. Le rouge est souple, charmeur et fruité. Composé des variétés triomphe d’Alsace, lucie-kuhlmann et marquette, il a des parfums de poivre vert et de paprika qui se mêlent aux arômes de fruits rouges. Parfait pour le chutney aux canneberges et la tourtière parfumée au girofle.

Empreinte C rouge 2021, La Cantina rouge, 14,79 $

Après 17 h : SOS punch

Les épiceries sont fermées, le vin est bouchonné et il est impossible de préparer un cocktail pour tous les invités ? Il reste une solution : le punch ! Le mixologue Patrice Plante propose dans son livre Tout sur les gins du Québec, paru en 2021 aux Éditions La Presse, un punch au gin. La recette est facile à réaliser avec plusieurs ingrédients qu’on a généralement sous la main. Et avec l’engouement que le gin connaît depuis quelques années, il n’est pas compliqué de dénicher une bouteille entamée dans son bar. Pour simplifier encore plus la réalisation du punch, le mixologue propose quelques options supplémentaires.

Recette de punch au gin