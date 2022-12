Les épiceries et dépanneurs à bière débordent de beaux produits québécois juste avant Noël : premiers vins du domaine Polisson (connu pour ses cidres), magnums de Joy Hill, nombreuses cuvées du vignoble Fragments, nouveaux jus du Clos de cigales, bière Atoca de la brasserie Robin, cidre à la betterave du Chemin des sept et on en passe ! Voici quatre bouteilles à boire en bonne compagnie ou à offrir.

Pour l’apéro ou la visite impromptue

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Métropolis de Cidre Sauvageon

Voici une curiosité que l’on voudra garder au frais pour ces visites impromptues des Fêtes, ces après-midis où on a envie de « tchiner » avec famille ou amis, mais en préservant un peu son foie avec une boisson à basse teneur en alcool. Cidre Sauvageon vient de lancer Métropolis, une boisson réalisée avec la collaboration des Montréalais et de l’organisme Les fruits défendus, qui ont permis à la petite équipe de glaner des pommes, des pommettes, des raisins, des amélanches, des framboises et des poires dans les jardins urbains. L’idée de cette cuvée est de valoriser le potentiel « fruiticole » de l’île et d’utiliser des fruits qui seraient autrement perdus. Raisins, amélanches et framboises ont macéré pendant deux semaines dans le moût de pommes et de poires avant le pressage. Ils apportent un fruité et une acidité un peu plus complexes à la pomme. La cidrerie est une des rares à se trouver en milieu urbain, dans les locaux de la Centrale agricole, à Ahuntsic-Cartierville. Les points de vente des cidres Sauvageon se trouvent sur le site de l’entreprise. Environ 1000 bouteilles de ce cidre aromatisé ont été produites.

À table

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les Entêtés du Nival

Les connaisseurs de vins québécois s’arrachent cette cuvée. Sortie il y a quelques semaines, elle est déjà en rupture du stock au domaine, mais il en reste un peu dans certaines épiceries et chez quelques revendeurs de vin comme Menu Extra et Miels d’Anicet, où vous le paierez un peu plus cher. Petit tuyau : la boutique Les Minettes, à Sainte-Rose, a une sélection exceptionnelle de produits d’ici qui s’écoulent un peu moins vite qu’en pleine métropole. On peut même commander sur son site web. Il reste aussi quelques caisses chez Pascal le boucher. Pour ce qui est de nos Entêtés, il semble qu’ils n’aient pas donné trop de maux de tête au vigneron Mathieu Beauchemin sur ce millésime ! Plusieurs disent que 2021 est une des meilleures années viti-vinicoles que le Québec ait connues. Le beau temps s’est poursuivi jusqu’en octobre, permettant au raisin d’atteindre sa pleine maturité. Le pinot noir (planté en 2013) s’y exprime avec gourmandise, par un mariage parfait de petits fruits rouges et d’épice subtile. De notre côté, on le coucherait au cellier pour plusieurs mois, voire un an ou deux. La majorité des vins québécois bénéficient d’un peu de patience.

Pour la fête

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Magnum Verre d’Onge 2021 de Très précieux sang

Très précieux sang, c’est le vignoble de Vincent Laniel (alias @vincentsulfite sur Instagram), de Laurence Véri et de Félix Poirier, établi à Bécancour. Le premier millésime du trio a été lancé en septembre, avec de très petites quantités de bouteilles (environ 4000) qui ont surtout été distribuées dans les restaurants. Et pour marquer la naissance d’une nouvelle étiquette québécoise, il y a ce très précieux flacon soufflé par Verre d’Onge. Le magnum (1,5 litre) pas comme les autres est rempli d’une cuvée exclusive de marquette en macération carbonique. Il n’y a que 130 de ces bouteilles de collection. Sachant qu’un vase Verre d’Onge d’environ 20 cm de hauteur coûte au minimum 215 $, les 235 $ demandés pour le contenant en verre givré rempli de vin ne sont pas excessifs. On ne peut pas vous parler du liquide, mais pour avoir goûté à la très bonne cuvée Arbres à genoux de Très précieux sang, on a confiance. Quelques restaurants ont acheté des magnums et les vendent avec une très petite marge. C’est donc possible d’aller boire ça entre amis (et se chicaner sur qui repartira avec la bouteille) au vinvinvin, à la Salle climatisée, au Candide, au Coureur des bois, au Pichai et à l’Hélicoptère. Sinon, il suffit de commander directement sur le site du domaine.

Dessert liquide

PHOTO TIRÉE DU SITE LESMINETTES. CA Cidre de glace Clos Saragnat

Christian Barthomeuf s’est vu remettre l’Ordre du Canada en novembre. C’est pour avoir inventé le cidre de glace, il y a plus de 30 ans, que le fondateur du Clos Saragnat a reçu cette distinction. Ça donne envie de trinquer à sa santé. Et pour ce faire, on a l’embarras du choix, avec les nombreuses cuvées de cidre sec, tranquille, effervescent, amer, etc., qu’élaborent Christian et sa femme Louise, à Frelighsburg. Mais optons justement pour un cidre de glace, un des Hors d’âge Sol, issus de la méthode solera. Ce produit d’exception provient d’une cuve de 2600 litres dans laquelle on prélève chaque année environ 250 litres (remplaçés par la même quantité du dernier millésime) qui sont ensuite laissés à l’extérieur, dans des dames-jeannes, pendant toute une année. Le produit embouteillé est à l’épreuve des balles, ne craignant ni le chaud ni le froid. Il se déguste vers 16 degrés et se conserve dans sa bouteille température pièce. Pour faire changement, sinon, cherchez la cuvée Carvi, élaborée en collaboration avec la Qv pour les 15 ans de l’agence. Elle est vendue dans quelques boutiques, comme Veux-tu une bière et Les Minettes. Il s’agit d’une macération de graines de carvi du Bas-du-Fleuve dans un cidre de glace.