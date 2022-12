Andrea et Chris Mullineux se sont installés dans la région de Swartland, en Afrique du Sud, en 2007, et se sont vite hissés parmi les meilleurs vignerons du pays. La gamme Kloof Street propose des vins axés sur la fraîcheur, pour une consommation courante.

Le 2020 me semble plus complet et complexe que les millésimes précédents. C’est peut-être dû à la plus grande proportion de syrah (69 %, complété de tinta barocca, grenache, cinsault et carignan), cépage que les Mullineux maîtrisent si bien. Le nez s’ouvre sur des notes d’anis, de cuir, de confiture de mûre et de framboise, de fumée. La bouche est riche et mûre, enveloppante d’abord, puis fraîche et tonique. De légers tannins, fermes, apportent du relief et de la structure.

Une très belle introduction aux vins de Swartland. Côtelettes ou hamburger d’agneau, poulet aux olives noires, couscous aux merguez.

Mullineux Kloof Street Rouge Swartland 2020, 22,90 $ (12483927), 13,5 %

Garde : 1 ou 2 ans