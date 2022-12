Le champagne reste la référence parmi les bulles du monde entier. Mais le choix est vaste ! Autant en matière d’origine que de style et de prix. Vins festifs par excellence, les mousseux sont aussi beaucoup plus polyvalents à table qu’on le croit. Voici 10 coups de cœur pour égayer votre temps des Fêtes !

À moins de 20 $

Trouver un mousseux élégant, savoureux, pas trop sucré et surtout pas cher, c’est un défi ! En sortant des régions traditionnelles, comme la Champagne, et en étant prêt à essayer de nouveaux assemblages, c’est possible.

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2018

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2018

Les vins de Sumarroca représentent toujours un bon rapport qualité-prix. Mais le Gran Reserva 2018 est particulièrement réussi, avec une tenue et une finesse surprenantes. Élaboré avec les cépages xarel-lo, maccabeo, parellada et un tout petit peu de chardonnay, il offre un nez typé avec des notes de pomme russet, de champs en fleur, d’agrumes et de foin. Très sec, avec des bulles fines et persistantes, il est frais, pimpant, et fait même preuve d’une certaine profondeur. (V. R.)

17,50 $ (13408929), 12 %, bio

Borges Fita Azul Attitude Brut Reserva

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Borges Fita Azul Attitude Brut Reserva

Ce mousseux est simple, mais pour moins de 15 $, il répond aux attentes. L’entreprise portugaise Borges réunit les cépages locaux comme le gouveio, la malvasia fina et l’arinto. Résultat : la robe est très pâle et les arômes rappellent le citron, la fumée et un agréable parfum de fleurs. Les bulles sont abondantes, sans être grossières. Pour mettre du bonheur à l’apéritif, c’est idéal ! (K. D. P.)

14,10 $ (13640277), 12 %

Créer la surprise

Qu’ont en commun le vin effervescent de la Nouvelle-Écosse et les bulles rosées de Bourgogne ? Les deux bouteilles sont élaborées par des Québécois expatriés, l’un dans les Maritimes, l’autre en France. Dans les deux cas, ils utilisent la méthode traditionnelle, soit la même qu’en Champagne, pour créer de grands mousseux.

Benjamin Bridge Méthode Classique NV Brut

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Benjamin Bridge Méthode Classique NV Brut

Dans la vallée de Gaspereau, en Nouvelle-Écosse, tout près de la baie de Fundy, Benjamin Bridge élabore certains des meilleurs vins effervescents au pays. Le « NV » (non vintage : non millésimé) est élaboré avec les cépages l’acadie et seyval, avec un peu de pinot noir et de chardonnay. Ses arômes ont des airs printaniers avec des notes de pomme verte, de fleurs blanches et d’embruns. En bouche, il est léger, pimpant et tonique avec de délicates notes salines. (V. R.)

31 $ (13593239), 11,5 %

Patrick Piuze Non Dosé Méthode Traditionnelle

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Patrick Piuze Non Dosé Méthode Traditionnelle

Québécois d’origine, Bourguignon de cœur, Patrick Piuze est installé à Chablis. Le chardonnay n’a plus de secret pour lui. Depuis quelques années, il s’associe avec la maison Moutard Diligent pour produire du mousseux et il surprend cette fois-ci avec des bulles rosées à base de pinot noir. Non dosé, soit sans ajout de sucre, le vin est croquant et fruité. Très pur et élégant, ce mousseux démontre tout son talent. (K. D. P.)

24,50 $ (14961902), 12 %

Pétillant naturel

Les pétillants naturels, ou pet nat, sont des vins effervescents issus d’une fermentation unique qui se termine en bouteille. Les bulles sont généralement plus discrètes, les vins peuvent être troubles (non dégorgés) et contenir un reste de sucre. Mais cette méthode très ancienne varie beaucoup d’une région à l’autre, et les styles abondent.

Domaine La Taille aux Loups Triple Zéro

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Domaine de la Taille aux Loups Triple Zéro

Les pétillants originels de Montlouis doivent fermenter avec levures indigènes, ne pas être chaptalisés ni dosés : ils sont toujours secs. Ils sont aussi limpides puisqu’ils doivent être dégorgés. Celui de Jacky Blot est une référence. Un très joli nez, fin et frais, s’ouvre sur des notes de poire, de coing, de fleurs blanches et d’herbes. La bouche est tendue et gourmande, avec une belle matière fruitée portée par une grande fraîcheur et une longue finale à l’impression minérale. (V. R.)

Montlouis-sur-Loire pétillant originel, 36,25 $ (12025301), 12,5 %

Domaine Serol Turbullent

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Domaine Serol Turbullent

Tout est surprenant dans ce mousseux : la région, la couleur, sa méthode et le taux d’alcool. Il est produit dans la dynamique région de la Côte Roannaise, située à l’ouest du Beaujolais. À cet endroit, le gamay pousse dans un sol de granite, ce qui accentue ses parfums. La cuvée Turbullent du vigneron Stéphane Sérol est de couleur rosée, presque rouge. Elle contient peu de bulles, moins d’alcool, mais beaucoup de goût. Un vin idéal pour le brunch des Fêtes. (K. D. P.)

27 $ (14718161), 8,5 %, bio

Plus que Brut

La mention brut signifie que le vin a un taux de sucre de 15 g/L maximum. Rappelez-vous que les vins effervescents ont des acidités très élevées qui équilibrent ces sucres : à sucre égal, un mousseux goûte beaucoup plus sec qu’un vin tranquille. La mention extra-brut s’applique pour les vins qui ont un maximum de 6 g/L de sucre, et celle de brut nature, pour un maximum de 3 g/L. Notez que ces deux derniers styles requièrent une vendange de la plus haute qualité pour être réussis.

Ca’del Bosco Cuvée Prestige 44a Edizione Extra Brut Franciacorta

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Ca’del Bosco Cuvée Prestige 43a Edizione Extra Brut Franciacorta

Quelle belle surprise que cette 44e édition de la Cuvée Prestige ! Beaucoup moins dosée que les précédentes, et plus complète. Un joli nez, très fin et racé, s’ouvre sur des notes de poire, d’amandes grillées et de brioche. La bouche est tout en élégance, avec des notes d’agrumes et une impression minérale qui s’articulent autour d’une chaire fruitée bien mûre. Très sec et ample, il fait preuve de tension et s’étire sur une longue finale ponctuée de jolis amers. (V. R.)

45,50 $ (11008024), 12,5 %

Recaredo Corpinnat Terrers Brut Nature 2018

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Recaredo Corpinnat Terrers Brut Nature 2018

Cette bouteille arrivera sur les tablettes de la SAQ plus tard en décembre. Mais ça vaut la peine d’attendre ! Le domaine Recaredo s’est joint à d’autres producteurs catalans pour créer l’appellation Corpinnat. Contrairement au cava, les vins de Corpinnat sont entièrement élaborés avec les cépages locaux. Ils vieillissent plus longtemps sur lies et proviennent de vignobles certifiés biologiques. Tous ces efforts donnent un vin effervescent d’une grande élégance où les parfums de réglisse, de biscuit et de fleurs persistent longtemps. Issu de la vendange 2018 et sans ajout de sucre, c’est une grande bouteille à prix raisonnable. (K. D. P.)

39 $ (13319715), 12 %, bio

Rosé !

Moins de 10 % des champagnes sont rosés, mais ils gagnent à être connus. En effet, ils sont plus polyvalents à table que les blancs. La plupart se marient bien avec le poisson et certains tiennent même tête à une pièce de viande rouge.

Drappier Brut Nature Pinot Noir Zéro Dosage

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Drappier Brut Nature Pinot Noir Zéro Dosage

Élaboré uniquement avec du pinot noir, ce vin a toujours eu une légère teinte pêche à sa couleur. Cette fois, il se pare d’une couleur résolument rosée, même si très pâle. Le nez, délicat, mêle la poire très mûre à des notes de compote de pomme et de fraise, et une pointe végétale qui accentue sa fraîcheur. La bouche est fine, riche et tonique à la fois, et les saveurs s’étirent sur une longue finale à l’impression minérale, caillouteuse. (V. R.)

55,25 $ (11127234), 12 %

Champagne Ayala Majeur

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Champagne Ayala Majeur

La maison Ayala remplit la flûte d’invitants parfums de fraise, de framboise et de fleurs avec son champagne rosé. Réalisé avec du chardonnay, du pinot noir et du meunier, il tire sa couleur de l’ajout d’un soupçon de vin rouge. Cette façon de faire est uniquement permise en Champagne ! En bouche, il surprend par sa texture aérienne, ses bulles très fines et sa finale tout en légèreté. À ce prix, c’est un luxe, mais vous n’allez pas regretter. (K. D. P.)

71 $ (11674529), 12 %