Savennières est sans conteste l’une des appellations les plus qualitatives de Loire. La Roche aux Moines est l’un de ses meilleurs terroirs (avec La Coulée de Serrant, ce sont les deux crus de l’appellation). Et Tessa Laroche, qui suit dans les pas de sa mère à la tête du domaine, est une vigneronne de grand talent.

Issu d’un millésime chaud, le 2018 fait néanmoins preuve d’une grande fraîcheur. Les vieilles vignes de chenin et la culture en biodynamie y jouent certainement leur part. Les arômes se déploient autour de la pomme jaune et du coing, avec des notes de fleurs blanches, d’amande et une impression minérale. La bouche offre une matière riche et suave, portée par une grande fraîcheur et une longue finale sapide, ponctuée d’amers nobles. Complexe, profond et élancé, il s’en dégage une indéniable sensation de pureté. Un superbe cadeau pour amateurs de vin et un candidat idéal pour la cave.

Domaine aux Moines Savennières Roche aux Moines 2018, 44,75 $ (14809151) 14 % Bio

Garde : 4 à 10 ans