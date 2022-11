Gâterie : savoureux, complet et très harmonieux

Le vignoble de Cerasuolo di Vittoria, seule DOCG de Sicile, est dans le sud-est de l’île. Les vignes de Gulfi, cultivées avec grand soin, sont dans la partie montagneuse de l’appellation, à 450 m d’altitude dans les collines calcaires des monts Hybléens.

Assemblage en parts égales de nero d’Avola et de frappato, le Cerasuolo 2020 s’ouvre sur un nez sombre, qui rappelle la terre noire.

Des arômes de fruits rouges mûrs apparaissent en filigrane. La bouche, riche et charnue, charme par sa grande fraîcheur.

Les arômes se développent sur des notes de fruits rouges et noirs, de garrigue, de réglisse et de terre chauffée au soleil, et le vin s’étire sur une longue finale avec des tanins au grain fin.

À déguster avec : pieuvre braisée sauce tomate, pâtes à la puttanesca, côtelettes d’agneau aux herbes.

Gulfi Cerasuolo Di Vittoria 2020, 34,25 $ (14044848), 13,5 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans