La Navarre est dans le nord de l’Espagne, entre les Pyrénées et la vallée de l’Ebro qui coule dans la Rioja voisine.

Le domaine Emilio Valerio y cultive 40 hectares de vignes et 15 d’oliviers, sur les versants (laderas) du mont Montejurra dans les montagnes basques, selon les préceptes de la biodynamie.

Cette cuvée est un assemblage de grenache surtout, complété par du tempranillo, du merlot, du cabernet sauvignon et du graciano.

Le nez est charmeur, tout plein de fruits rouges et noirs bien mûrs, avec une pointe d’épices, d’anis et de cacao. La bouche est ronde et dodue, avec le même charme fruité, auquel s’ajoutent de légères notes animales.

Le fruit très mûr donne une impression de sucrosité, mais le vin est sec et de très légers tanins apportent juste ce qu’il faut de relief. Servir rafraîchi avec un couscous, un tajine, un chili.

Emilio Valerio Laderas de Montejurra Navarra 2019, 17,70 $ (14182458), 14,5 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans