La météo est de plus en plus chaotique avec les changements climatiques et, surtout, imprévisible, tout comme les vins issus de ces conditions.

Une année chaude comme 2019 pourrait donner des vins lourdauds. Pourtant, ils font preuve d’une fraîcheur inattendue.

Ici, avec le Château Rigaud Puisseguin Saint-Émilion 2019, c’est surtout le résultat d’une viticulture très soignée.

Cet assemblage de merlot avec un peu de cabernet franc offre un nez fin et suave, aux accents de framboise, de cassis, de cèdre et de cacao, avec une délicate pointe de violette et de mine de crayon.

La bouche se déploie autour d’une matière fruitée mûre, puis se resserre avec une acidité fraîche et des tanins très fins. De la mâche et de la finesse, avec un boisé bien intégré et une impression minérale en finale.

À passer en carafe et servir avec côte de bœuf, jarret d’agneau, magret de canard aux épices.

Château Rigaud Puisseguin Saint-Émilion 2019, 25,20 $ (13619435), 13,5 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans