Il est arrivé, le temps des bars éphémères du temps des Fêtes !

Miracle au 132 Bar Vintage

À Montréal, le Miracle est de retour cette année au 132 Bar Vintage.

Du 26 novembre au 26 décembre, le bar du quartier Ahuntsic se transforme en oasis kitsch de Noël, avec un décor festif aux accents tiki et des cocktails aux thématiques amusantes comme le Christmapolitan, le Jingle Balls Nog ou le Holiday Spiked Chai.

Playa Del Karen au Tequila Lounge

À Québec, le bar éphémère Playa Del Karen revient pour la deuxième année au Tequila Lounge, où les palmiers côtoient les décorations de Noël.

Les propriétaires et l’équipe, inspirés par un récent voyage de groupe au Mexique, en sont revenus avec de nombreuses idées de cocktails et une carte consacrée à la cuisine mexicaine.

Jusqu’au 23 décembre, les clients sont invités à enfiler leur plus belle chemise colorée et leur sombrero pour venir y faire la fiesta.

Sound Box au W Hôtel

PHOTO FOURNIE PAR W HÔTEL Le nouveau Sound Box du W Hôtel

Envie d’une sortie chic ? Après le succès de son Champagne Box l’an dernier, le W Hôtel s’associe cette année à Hennessy pour offrir avec la Sound Box une expérience immersive centrée sur la musique… et le cognac !

Dans son espace vitré transformé en loge d’artiste, les groupes d’un maximum de six personnes peuvent déguster deux cocktails à base de cognac et un XO de la Maison Hennessy, en plus d’y découvrir une collection de 33 tours axée sur les icônes du hip-hop à écouter durant les deux heures que dure l’expérience (95 $ par personne, offert jusqu’à mars 2023).