La région viticole de Rueda s’étire autour de la ville du même nom, sur le haut plateau de la meseta norte, au nord-ouest de Madrid. À une altitude moyenne de 800 m, et sous un climat très continental, le cépage verdejo occupe la vaste majorité du vignoble.

Il a assurément des airs de famille avec le sauvignon blanc, mais il est moins exubérant. Cultivé sous un soleil ardent, et le plus souvent élevé sur lies, il fait aussi preuve d’ampleur et de texture en bouche.

Le 2021 de Shaya est particulièrement réussi. Le nez, aromatique et fin, s’ouvre sur des notes d’agrumes, de fenouil et de pêche, avec une impression minérale.

La bouche fait preuve de générosité, mais aussi de beaucoup de fraîcheur, accentuée par de délicats amers en finale. À essayer avec risotto aux légumes verts, beignets de morue, tacos de poisson.

Shaya Verdejo Rueda 2021, 19,65 $ (11377014), 13,5 %, bio

Garde : de 1 à 3 ans