Une gâterie à ce prix, mais ça reste un bon prix pour la Bourgogne, où les vins atteignent malheureusement des prix stratosphériques. Domaine Billard nous propose ici un très beau pinot noir, tout en subtilité.

De couleur très pâle, il offre des arômes délicats de sous-bois, de rose et de pivoine, de cerise et de canneberge. Plus léger et plus frais que le 2020, il est néanmoins suave et harmonieux, avec la texture soyeuse et la grâce aérienne d’un pinot racé.

De légers tanins, très fins, apportent juste ce qu’il faut d’aspérités. Son parfum délicat s’ouvre avec le temps ; il profitera d’un passage en carafe d’au moins une heure.

À servir légèrement rafraîchi avec des volailles rôties, des ris de veau, un risotto aux betteraves ou aux champignons, un filet de saumon au four.

Domaine Billard Père et Fils Hautes-Côtes de Beaune 2021, 30,25 $ (13239862), 13,3 %

Garde : 2 ou 3 ans