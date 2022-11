Je ne me rappelle pas avoir jamais été déçue par ce vin. Certes, chaque millésime est différent, mais il fait toujours preuve d’équilibre et d’harmonie, de finesse et de complexité.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Le Volpaia Chianti Classico 2019, un excellent millésime en Toscane, m’a particulièrement réjouie. De couleur pâle, il offre d’emblée un nez complexe, bien typé : des arômes de griotte et de cerise séchée s’entremêlent à des notes de cèdre, de sous-bois, de feuille de tabac et de garrigue.

La bouche offre une matière mûre, couplée à une acidité tonique et des tanins modérés, hyper fins. Archisec, savoureux, le vin s’étire sur une longue finale et appelle la table.

À essayer avec osso buco, bœuf braisé aux carottes, côte de veau aux champignons, aubergines au parmesan. Encore meilleur après quelques heures d’ouverture : un passage en carafe sera donc bénéfique.

Volpaia Chianti Classico 2019, 29,35 $ (10858262), 14 %, bio

Garde : 4 ou 5 ans