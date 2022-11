On connaît bien la coopérative Les Vignerons d’Estézargues, entre autres pour son très bon Domaine La Montagnette Côtes-du-Rhône.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Voici un autre vin d’un excellent rapport qualité-prix, avec le bénéfice ajouté d’un emballage écoresponsable, qui réduit énormément son empreinte carbone.

Longtemps associés à des vins bas de gamme, les viniers et autres emballages de ce type peuvent pourtant très bien contenir des vins de qualité.

C’est le cas ici, avec le Coteaux du Pont du Gard 2021, un assemblage de grenache, syrah, mourvèdre et marselan.

Le nez, tout en fruit, est alléchant : ça sent le soleil, les fruits bien mûrs et la garrigue. Des arômes de cerise, de pomme rouge et de mûres se mêlent à des notes d’épices avec un peu de cuir et de violette.

Très sec, il est ample, moyennement corsé et surtout très frais. De légers tanins ajoutent juste ce qu’il faut de relief et en font un vin très passe-partout.

Cave des Vignerons d’Estézargues C’est dans le sac Coteaux du Pont du Gard 2021, 29,70 $, 1,5 L (14805601), 14 %, bio

Garde : à boire, se garde jusqu’à six semaines une fois entamé.