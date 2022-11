Chercher son vin par le sucre

Il est possible de trouver un vin sur le site de la Société des alcools (SAQ) selon sa région, selon sa couleur et, depuis quelques jours, selon la quantité de sucre qu’il contient. Or, ce nouveau critère de recherche ne fait pas que des heureux. En effet, cette nouvelle politique d’affichage ne s’applique qu’au vin, et pas aux spiritueux.