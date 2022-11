Vous n’avez toujours pas succombé au charme des vins grecs ? En voici un pour vous y initier. Kir-Yianni est un producteur phare de Grèce, établi en Macédoine, dans le Nord.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

L’assyrtiko est un des cépages les plus singuliers qui soient. Originaire de Santorin, il est maintenant cultivé dans plusieurs régions — et ailleurs dans le monde, où il est prisé pour sa capacité à conserver de l’acidité sous des climats chauds.

Il donne des vins peu fruités, marqués par des notes minérales et salines. Celui-ci est issu de vignobles à 700 m d’altitude, dans la région de Florina.

Un peu plus fruité que ceux de Santorin, avec des arômes d’agrumes et de pêche, c’est en bouche qu’il se révèle avec de la matière et beaucoup de fraîcheur. À déguster avec des poissons grillés, avec un filet d’huile d’olive, des herbes et du citron.

Kir-Yianni Assyrtiko Florina 2020, 18,20 $ (13990592), 13,5 %

Garde : de 2 à 4 ans