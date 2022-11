Vin de saison froide par excellence, l’amarone, élaboré avec des raisins séchés donc riches en sucre, peut parfois être trop — trop concentré, trop alcooleux.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Chez Brigaldara, la famille Cesari recherche l’élégance et l’équilibre afin de produire des vins digestes, comme cette cuvée.

La couleur est pâle et le nez intense et complexe, avec des notes de cerises, fraîches et séchées, d’herbes, d’écorce d’orange, de tabac. La bouche est riche et charnue, la matière fruitée caressante, mais le tout est porté par beaucoup de fraîcheur.

Des tanins très fins apportent du relief, et de légers amers ajoutent aussi de la fraîcheur sur une longue finale. Avec jarrets d’agneau braisé, magret de canard sauce au porto, au balsamique ou aux fruits secs, gibier. Chez les Cesari, on le boit avec du bœuf braisé.

Brigaldara Amarone della Valpolicella Classico 2016, 55,50 $ (12950433), 16,5 %, distribution en succursale à partir du 7 novembre

Garde : de 6 à 8 ans